Lukijalta: Lisäresurssit ovat ainoa ratkaisu psykiatrisen hoidon kestämättömään tilanteeseen

Psykiatrisen hoidon reaalikustannukset ovat olleet muuttumattomia viimeisen 20 vuoden aikana, vaikka kysyntä on kasvanut valtavasti. On harha, että voisimme tehdä näin paljon enemmän vähemmällä rahalla, toteaa kirjoittaja.

Haluan vastata mielipidekirjoitukseen (TS 19.12.) psykiatrisen hoidon tilanteesta.

"Huolestunut hoitaja" -nimimerkki on täysin oikeassa siinä, että tilanne on tällä hetkellä kestämätön. Haluankin kiittää koko henkilöstöä, joka jaksaa tarjota korkealaatuista ja inhimillistä hoitoa tässä vaikeassa tilanteessa.

Osastopaikkojen käytön väheneminen ja painopisteen siirtyminen avohoitoon on jo vuosikymmeniä kestänyt ja hyvin perusteltu kehityssuunta. Tämä kehitys ei ole mikään turkulainen erikoisuus vaan tutkimukseen perustuva, kansainvälinen ilmiö.

Muutos on voimakas ja edellyttää koko toiminnan uudelleen järjestelyä. Onnistuessaan tämä johtaa vaikuttavampaan ja inhimillisempään psykiatriseen hoitoon. Samalla on selvää, että osastopaikkojen vähentäminen voi mennä liian pitkälle.

Vaikeus on siinä, että emme tiedä, mikä on lopullinen, oikea paikkamäärä tietylle väestölle. Seuraamme kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja toimimme tiiviisti verkostossa muiden kanssa, jotka yrittävät ratkaista samoja kysymyksiä.

Varsinais-Suomessa on vähennetty osastopaikkoja viimeksi kun Uudenkaupungin psykiatriset osastot suljettiin. Tämä vähennys oli perusteltu eikä johtanut jäljelle jäävien osastojen käyttöasteen merkittävään muutokseen.

Keskimäärin tänä vuonna Tyks psykiatrian osastojen potilaskuormitus on ollut 97 prosenttia, mikä on hyvin korkea luku. Nyt marras- ja erityisesti joulukuussa tilanne on jostain syystä ollut erityisen vaikea, ja sairaalapaikkojen käyttöaste on jo yli 100 prosenttia, mikä on erittäin valitettavaa.

Emme aina ymmärrä, mistä kysynnän kuukausitason vaihtelu johtuu. Me joudumme kuitenkin suunnittelemaan toimintaa pidemmällä aikavälillä. Selvää on, että tällaiset kysynnän huiput pistävät vakavasti miettimään, mikä on realistinen osastopaikkaluku maakunnassamme.

Tyks psykiatrian yli tuhannen ihmisen henkilöstö tekee valtavasti oman toiminnan kehittämistyötä. Tämä näkyy erityisen konkreettisesti uudisrakennuksen suunnittelussa, mihin liittyen olemme kuvanneet ja kehittäneet omia toimintaprosessejamme. Osaaminen on kartoitettu ja suhteutettu näihin toimintamalleihin ja niiden perusteella järjestetty koulutuksia.

Olen vakuuttunut, että hoidon laatu on tällä tavalla noussut ja samalla myös potilaskäyntien määrä on noussut. Tämä tason nousu on johtanut yhä kasvavaan kysyntään ja joissakin yksiköissä kasvaviin jonoihin.

Vastataksemme tähän olemme tehneet isoja muutoksia, muun muassa yhteistoiminnan periaatteita noudattaen siirtäneet paljon henkilöstöä näihin yksiköihin.

Tyks psykiatria ei toimi tyhjiössä, vaan yhteistyö muiden kunnallisten toimijoiden kanssa on keskeistä. Alkuvuonna 2020 on tiedossa myönteisiä muutoksia esimerkiksi Turun kaupungin hoidon järjestämisessä, mistä olemme iloisia.

Loppujen lopuksi tämä on kuitenkin resurssikysymys. Psykiatrisen hoidon reaalikustannukset ovat olleet muuttumattomia viimeisen 20 vuoden aikana, vaikka kysyntä on kasvanut valtavasti. Samalla muun erikoissairaanhoidon kustannukset ovat melkein kaksinkertaistuneet.

On harha, että voisimme tehdä näin paljon enemmän vähemmällä rahalla. On surullista lukea kuntien taloussuunnitelmista, että säästöjä toivotaan nimenomaan mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Meidän täytyy tietenkin kehittää toimintaa yhdessä ja myös kustannusvaikuttavuus on tärkeää pitää mielessä. Mutta tilanne on nyt niin vaikea, että toivon kuntapäättäjien uskaltavan selvästi ohjata psykiatriseen hoitoon enemmän resursseja. Se on pitkällä tähtäimellä ainoa ratkaisu tähän kestämättömään tilanteeseen.

Jesper Ekelund

toimialuejohtaja

Tyks psykiatria