Lukijalta: Raitiotie mahdollistaa kestävän kaupunkisuunnittelun ja joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvattamisen

Turussa on kirjoittajan mielestä korkea aika ryhtyä rakentamaan aidosti kestävää kaupunkia. Tämä onnistuu hänen mielestään ainoastaan päättämällä raitiotiestä sekä keskittämällä kaupungin kasvu raitiotien varteen.

Ville Lintunen kritisoi raitiotiehanketta mielipiteessään (TS 12.12.). Aidosti raitiotie on kuitenkin nimenomaan kaupunkikehityksen selkäranka.

Turun vuosikymmeniä kestänyt päättämättömyys raitiotiehankkeesta on vakava ongelma, sillä tästä johtuen kaikki kaupunkisuunnittelu on perustunut siihen, ettei mitään laadukasta joukkoliikenteen runkoreittiä tule olemaan. Siten uusi asuntotuotanto on toteutumassa valtaosin autokaupunki-ideologian mukaisena hajarakentamisena, jossa liikkuminen tulee perustumaan lähes yksinomaan yksityisautoiluun.

Asetelma on täysin kestämätön kaupungilta, joka kuvittelee olevansa muutaman vuoden päästä hiilineutraali.

Turun seudulla liikkumisesta aivan ylivoimainen osa on yksityisautoilua. Joukkoliikenteen markkinaosuus on rämpinyt vuosikymmeniä muutamassa prosentissa ja keskustan kaaos on vähentänyt entisestään joukkoliikenteen käyttöä.

Raitiotie on siis ainoa väline korjata tilannetta ja kasvattaa joukkoliikenteen markkinaosuutta.

Pelkästään Helsingistä tiedetään, että epäluotettavien bussilinjojen korvaaminen ratikalla on kasvattanut linjojen matkustajamääriä 65–352 prosentilla vähentämättä käyttäjiä muilta linjoilta. Ulkomailla tulokset ovat samansuuntaisia. Esimerkiksi Bergenissä joukkoliikennematkat asukasta kohden ovat yli kaksinkertaistuneet raitiotien myötä. Samassa ajassa Turussa matkaluku on noussut vain kuudella.

Tampereella on linjattu, että tulevasta asuntotuotannosta 80 prosenttia rakennetaan raitiotien vaikutusalueelle. Näin vältytään pitkälti yhteiskunnalle erittäin kalliista lähiö- ja hajarakentamisesta, kun asuntotuotanto voidaan keskittää sinne, missä infra on jo olemassa.

Raitiotien varren tonttienluovutuksista saadaan tavanomaista merkittävästi parempi hinta ja sillä pystytään pitkälti kattamaan raitiotien toteutuskustannukset alueella. Rakennusliikkeet myös priorisoivat laadukkaiden yhteyksien varrella olevia kohteita.

Turussa on siis korkea aika ryhtyä rakentamaan aidosti kestävää kaupunkia Tampereen mallin mukaan. Tämä onnistuu ainoastaan päättämällä raitiotiestä sekä keskittämällä kaupungin kasvu raitiotien varteen.

On selvää, että yksi raitiolinja ei ratkaise koko kaupungin liikkumista, mutta niin ei tee yksittäinen bussilinjakaan. Kuitenkin jostakin on aloitettava, eli toteutettava ensimmäinen linja, jotta verkkoa voi jatkossa laajentaa ja raitiotien palvelualuetta kasvattaa.

Tampereella päätettiin jo ensimmäisestä raitiotien laajennuksesta, vaikka liikenne ei ole vielä alkanut. Samoin naapurikunnat jo suunnittelevat raitiotien tulevia laajennuksia.

Mikään ei Turussakaan estä kiirehtimästä raitiotien muiden linjojen toteutusta, jotka parantavat entisestään liikennemuodon kannattavuutta ja kustannustehokkuutta. Jätettiinhän Runosmäen ja Kaarinan linjat nykyisen suunnittelun ulkopuolelle ainoastaan muutaman yksittäisen poliitikon toimien ansiosta.

Lukuisten muiden hyötyjen ohella raitiotie on pitkällä aikavälillä avain joukkoliikenteen käyttötalouden rakenteen pysyvään parantamiseen.

Kun käytetään Tampereen raitiotien toteutuneita ja sitovasti sovittuja kustannuksia Turun selvityksen vääristeltyjen lähtöarvojen sijaan, on kiistattomasti osoitettavissa raitiotien olevan taloudellisin vaihtoehto elinkaaren aikana joukkoliikenteen tuottamiseen runkoreiteillä, myös nykyiseen bussiliikenteeseen nähden.

Nykyisissä laskelmissa ei nimittäin ole mitenkään huomioitu esimerkiksi kaikkialla muualla toteutunutta raitiotien aikaansaamaa merkittävää matkustajamäärien sekä lipputulojen kasvua.

Aarne Alameri

LuK

Turku