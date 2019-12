Lukijalta: Apuvälineet auttavat luomaan työrauhaa koululuokkaan

Paikallislehti Turkulaisessa ja Turun Sanomissa on käsitelty Raunistulan koulun luokkakokoja ja niistä aluehallintovirastolle tehtyä valitusta.

Suurissa 27–28 oppilaan luokissa oli koettu rauhattomuutta ja oppilaille ja vanhemmille oli tarjottu mahdollisuutta hyödyntää kuulosuojaimia työrauhaa lisäämään, mitä ei nähty myönteisenä asiana.

Kiistatonta varmaankin on, että opettajan mahdollisuudet tukea yksittäistä oppilasta ovat erilaiset 28 ja 20 oppilaan ryhmässä. Todennäköistä myös on, että 28:sta oppilaasta aiheutuu jo istuessa enemmän ärsykkeitä kuin 20 oppilaan ryhmästä.

Kuitenkin pienessäkin porukassa voi olla vaikea keskittyä, jos luokkatila on kaikuisa, huonekalut kolisevia tai porukassa on impulsiivisia tai liikettä tarvitsevia tyyppejä.

Jokaisen lapsen kokemus on myös yksilöllinen, minkä kukin kokee häiritsevänä. On tilannekohtaista, mitä tukitoimia tai toimenpiteitä tarvitaan.

Ryhmän koon säätämisen ja esimerkiksi toiminnan ennakoitavuudesta huolehtimisen lisäksi voidaan muokata fyysistä ympäristöä, harjoitella rauhoittumiskeinoja ja ottaa käyttöön sovittuja tauotuksen ja sallitun liikkeen keinoja oppimistilannetta rauhoittamaan.

Edellä mainittujen toimien lisäksi aistikuormitusta voidaan säädellä harkitusti apuvälinein.

Ymmärrän, että tässä tapauksessa, jossa ryhmäkoko on ollut alkuperäinen ongelma, on koettu kuulosuojainten tarjoamisen olevan valtimohaavan laastarointia. Silti mielestäni apuvälineiden käytön ei missään nimessä pitäisi olla "poikkeuksellista" vaan ennemminkin päivittäistä ja rutiininomaista.

Ulkoisten ja sisäisten aistiärsykkeiden ja vireyden säätelyn tueksi tulisi olla käytettävissä sermejä, kuulosuojaimia, sylipainoja, aktiivityynyjä, jotain hypisteltävää käsiin jne.

Apuvälineiden käyttöä tulee harjoitella, ja on tärkeää, että niiden käyttöön on sovittu säännöt. Tavoitteena on, että aikuisten tuella lapsi oppii tunnistamaan, mikä apuväline voi auttaa häntä oppimaan ja jaksamaan ja minkälaisissa tilanteissa se toimii.

Olen iloinen, että Raunistulan koulussa, jossa omakin lapseni opiskelee, on tarjolla mahdollisuuksia tukea omaa keskittymistä esimerkiksi kuulosuojaimin.

Mikään yksittäinen keino ei takaa työrauhaa. Kaikki oppimisympäristön tekijät pitää ottaa huomioon, jotta koulu olisi kaikille lapsille ja aikuisille saavutettava ja esteetön ympäristö sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti.

Kenenkään oppiminen ei kärsi, jos tunnilla on aina selkeä struktuuri, mahdollisuus syventyä tekemiseen apuvälineiden tuella tai jos välillä säädetään vireystasoa jumpalla tai tietoisuustaitojen harjoitteluhetkellä. Samalla tuetaan myös niitä erityisiä oppijoita, jotka yleisopetuksessa opiskellessaan edelleen ehdottomasti tarvitsevat erityisiä tukikeinoja.

Lisäksi kun apuvälineet ovat kaikkien käytössä voivat valoista tai äänistä kuormittuvat tai ilman liikettä romahtavat lapsoset ja nuoret myös tuntea olonsa vähän vähemmän erilaisiksi.

Anna Hämäläinen

toimintaterapeutti (AMK)