Lukijalta: Uudet alukset turvaavat raakaöljykuljetusten toimitusvarmuutta ja jatkuvuutta

Vanhempi laivanrakennusinsinööri Hannu Lehtonen ilmaisi huolensa raakaöljyn toimitusvarmuudesta (TS Mielipiteet 14.12.). Haluamme tuoda Nesteen näkökulman keskusteluun.

Neste tilasi vuonna 2000 uuden sukupolven jäätä murtavat säiliöalukset Temperan ja Masteran, jotka tulivat liikenteeseen vuosina 2002 ja 2003. Neste ei kuitenkaan koskaan ole omistanut näitä aluksia, vaan ne rahdattiin Nesteen käyttöön pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Ennen vuonna 2014 toteutettua Nesteen varustamoliiketoiminnan uudelleenjärjestelyä molemmat alukset omisti suomalainen SEB Leasing Oy. Uudelleenjärjestelyssä Mastera siirtyi Huoltovarmuuskeskuksen ja Ilmarisen omistamalle laivanisännistöyhtiölle ja Tempera poistui Nesteen laivastosta.

Kuluvan vuoden huhtikuussa Mastera siirtyi takaisin aiemmalle omistajalleen SEB Leasing Oy:lle. Alus on siis edelleen suomalaisessa omistuksessa, purjehtii Suomen lipun alla ja kuljettaa raakaöljyä Nesteen Porvoon ja Naantalin jalostamoille.

Neste Shipping huolehtii edelleen Nesteen merikuljetuksista varmistaen turvalliset ja luotettavat merikuljetukset Nesteen liiketoiminnoille.

Nesteelle on olennaista, että yhtiöllä on käytössään tarvittava määrä tarkoitukseen soveltuvia aluksia, jotka täyttävät Nesteen asettamat korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset ja joissa on osaava ja kokenut laivaväki.

Jäissäkulkuun soveltuvien raakaöljysäiliöalusten saatavuus on rajoitettua. Tämän vuoksi Neste päätti varmistaa tarvittavan aluskaluston saatavuuden myös jatkossa tilaamalla kesäkuussa 2019 kaksi uudisrakennusta korvaamaan nykyisin käytössä olevia ja vanhenevia aluksia Masteraa ja Stena Arcticaa.

Kuten Temperan ja Masterankin kohdalla, Neste ei tule omistamaan uusia aluksia, vaan ne tullaan rahtaamaan Nesteen käyttöön. Tämä seikka ei kuitenkaan vähennä alusten kykyä huolehtia raakaöljyn toimitusvarmuudesta. Merikuljetukset voidaan turvata ilman, että Neste harjoittaa kaupallista varustamoliiketoimintaa ja omistaa aluksia itse.

Ilkka Iittiläinen

logistiikkajohtaja

Neste Oyj