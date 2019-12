Lukijalta: Amazon tulee nähdä ihmiskunnan yhteisenä omaisuutena

Brasiliaa arvostellaan ankarasti sademetsien tuhoamisesta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt maan presidentti Jair Bolsonaron puolustuspuhe, jossa hän totesi eurooppalaisille arvostelijoilleen: ”Miksi syytätte meitä, vaikka olette itse tuhonneet Keski-Euroopan suuret metsät?”

Ne on muutettu valtaosin viljelys- ja asutusalueiksi eikä suuria luonnon kannalta tärkeitä yhtenäisiä metsäalueita enää ole.

Eteläisen Euroopan tammimetsistä tehtiin sotalaivoja, jäljellä on kivikkoisia saaria. Muuallakin maailmassa tilanne on enimmäkseen huono.

Nyt Brasilia aikoo hävittää Amazonin sademetsän, jota kaadettiin tänä vuonna ennätystahtia 10000 neliökilometriä.

Bolsonaro näkee luonnon vain resurssina, kuten vallalla oleva talousajattelukin. Muutenhan emme olisi ekokatastrofin partaalla.

Brasilian pinta-ala 8,5 miljoonaa neliökilometriä on valtaisa. Asukkaita on 202 miljoonaa, asukastiheys on vain 22 ihmistä neliökilometriä kohden. Puolet maan pinta-alasta on sademetsää, vaikka 15 prosenttia siitä on jo tuhottu muun muassa soijan ja lihan tuotantoon.

Brasilia haluaa ehkä tavoitella maataloustuottajien ykköstilaa maailmassa. USA johtaa kisaa 1,8 miljoonalla neliökilometrillä maatalousmaata. Viidentenä olevalla Brasilialla on 700 000 neliökilometriä.

Jos muu maailma maksaisi Brasilialle vaikka miljoonan neliökilometrin sademetsän jättämisestä rauhaan ja korvaisi saman verran menetettyä peltojen tuottoa, maa voisi ehkä tyytyä ratkaisuun. Kaikki maailman maat osallistuisivat kustannuksiin suhteessa väestömäärään ja bkt:hen / asukas.

Sopimus edellyttäisi, että sademetsän kaataminen lopetetaan kokonaan. Jos Brasilia ei sitä hyväksyisi, sen maatalous laitettaisiin kauppasaartoon.

Amazon on luonnon moninaisuuden aarreaitta, joka tuottaa myös monenlaisia raaka-aineita, joita ei muualta saa. Se saattaa tuottaa jopa 20 prosenttia maailman hapesta.

Amazon tulisi nähdä siten ihmiskunnan yhteisenä omaisuutena, jonka käytöstä Brasilia ei saisi yksin päättää.

Maailman väestö kasvanee 2050 mennessä yhdeksään miljardiin ja viljan kysyntä lisääntyy väestönkasvun ja elintason nousun takia 50 prosenttia.

Satoisuuden lisäämisen ohella viljelyalaa tulisi lisätä selvitysten mukaan miljoona neliökilometriä.

Jos Brasilia lopettaa Amazonin tuhoamisen, muualla pitää raivata vastaavasti lisää peltoa. Niitä pitäisi kaikkien maiden yhdessä hankkia jostain.

Tämä on hieman ongelmallista, koska monilla alueilla peltopinta-ala vähenee aavikoitumisen takia.

Tarve Amazonin tuhoamiseen vähenisi myös, jos lihansyöntiä vähennettäisiin ja Suomessa hiilidioksidista kehiteltävä ruoka saadaan markkinoille. Tärkeää on myös väestönkasvun pysäyttäminen.

Ihmiskunnan pitää oppia myös uusi elämäntapa, jossa kuluttaminen ei ole etusijalla. Tarvitaan pikaisia toimia, koska niin Amazonin kuin koko maailman luonnon moninaisuutta tuhoavat kasvihuonekaasut ovat lisääntyneet viimeisten 10 vuoden aikana 1,5 prosentin vuosivauhtia. Niidenhän piti ilmastosopimusten mukaan vähentyä!

Ari Kallio

valtiotieteen maisteri

Turku