Lukijalta: Näin on aina ollut -sanonnan takana piilee vaarallisia elementtejä

Sekä yleisessä yhteiskuntapoliittisessa että yliopistopoliittisessa keskustelussa, jossa pohditaan jotain akuuttia ongelmaa, tulee hämmästyttävän usein vastaan argumentti, jonka mukaan fokuksessa oleva ongelma ei suinkaan ole uusi. "Ainahan näin on ollut" tai että "ennenkin on tehty näin."

Tämä on viimeksi kuultu esimerkiksi ulkoministeriön (huonosta) työilmapiiristä käytetyissä puheenvuoroissa.

Vastaaviin lausumiin törmää myös tutkimuksellisessa keskustelussa.

Minulle, kriisien tutkijalle, on monesti huomautettu, että kaikki sisällissodat ovat tietenkin julmia ja että oikeusvaltio ei itsestään selvästi kestä kriiseissä.

Tähän asti kaikki on ainakin osin totta. Kysymys on kuitenkin siitä, että vaikka ongelmia on aina esiintynyt, niiden luonne ja myös niiden ratkaisuyritykset ovat voineet olla hyvin erilaisia.

Itse asiassa emme useinkaan tiedä miten asiat ovat, jos emme tutki ilmiöitä systemaattisesti ja tarvittaessa vertaillen. Siis aivan konkreettisesti.

Tutkimus yleensä paljastaa sekä eroja että yhtäläisyyksiä tutkittavissa ilmiöissä ja näiden taustasyiden analysointi tuottaa tietoa ja uusia tulkintoja asioiden ja ongelmien syistä, yhteyksistä ja vaikutuksista. Uutta ja yllättävääkin voi löytyä. Näin pitääkin olla. Tiede on parhaimmillaan myös itseään korjaava instituutio.

Kun loppuun asti mietitään, mitä alussa esittämäni kaltaiset argumentit de facto pitävät sisällään, tullaan avoimen ja vapaan keskustelun näkökulmasta ikävään lopputulokseen.

Kuvatun kaltaisten argumenttien esittäjät eivät itse asiassa pidä sen enempää keskustelua kuin tutkimustakaan tarpeellisena, koska asia tiedetään tutkimattakin tai tutkittavissa ongelmissa ei ole mitään uutta.

Tällainen asenne on kriittisen intellektuaalisen perinteen vastainen. Siihen näyttää usein – ehkä paradoksaalisesti – liittyvän mielestäni vaarallisen relativistinen ajattelutapa, joka ei pidä sisällään luottamusta tiedeyhteisön kykyyn ratkoa esimerkiksi tutkimuksellisia ongelmia.

Sama koskee, kuten sanottu, myös yhteiskuntapoliittista keskustelua, jos lähtökohta on se, että asiat ja ongelmat tunnetaan ja tiedetään, eikä siitä voida löytää mitään uutta. Tällaisesta ajattelusta taas ei ole kuin pieni askel näkemykseen, jonka mukaan tutkimuksellinen asiantuntijatieto ei lainkaan eroa maallikon kokemustiedosta. Tai tutkijan omasta kokemustiedosta.

Jos tälle tielle lähdemme, annamme avoimen valtakirjan autonomisen yliopiston ja erityisesti demokratiaan kuuluvan julkisen keskustelun parhaita perinteitä romuttavalle byrokraattiselle ohjailulle ja ylhäältä tulevalle käskytykselle. Ylhäällähän asiat jo tiedetään – ja tiedetään parhaiten.

Lisäksi tieteellisen, tutkitun tiedon merkityksen aliarvostaminen on vaarallista tai tuhoisaa järkiperäiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Tällaista retoriikkaa vastaan kannattaa kaikkien valistuneitten kansalaisten ja erityisesti tieteellisen tiedon tuottamisen ammattilaisten taistella loppuun saakka.

Uteliaisuus ja kiinnostus uuden tiedon etsimiseen ja ongelmien ratkaisemiseen ei saa sammua.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Helsingin yliopisto