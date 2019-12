Lukijalta: Voitaisiinko rintamatunnusten haku avata?

Olosuhteet ovat muuttuneet ja vanhojen sodassa olleiden palvelutarve on kasvanut, toteaa kirjoittaja.

Turun Sanomissa on ollut kaksi mielipidekirjoitusta (Hoivatkaa, kohta poissa on veljet 6.12. ja Lopettakaa veteraanien kyykyttäminen 10.12.) sotiemme veteraanien etujen muutoksista ja etujen saannin epäkohdista. Lienee syytä kerrata muutama asia näistä aiheista.

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus (miehet), sotilaspalvelutunnus (naiset) tai rintamatunnus.

Kaikkia näitä tunnuksia on ollut mahdollisuus hakea vuosikymmenten ajan ja hakuaika päättyi lopullisesti 31.12.1994. Tunnuksia ei siis voi enää hakea.

Eräitä päätöksiä tunnusten myöntämisestä on tehty tuon ajan jälkeenkin tapauksissa, joissa hakemus on tehty määräajassa, mutta hylätty. Myöhemmin on löytynyt asiakirjoja, jotka antavat oikeuden tunnuksiin.

Siis nykyisten säädösten mukaan uusia hakemuksia ei voi enää tehdä.

Nyt on veteraanien asemaan saatu eduskunnan myötämielisyyden ja pitkän ja sitkeän edunvalvonnan jälkeen kaksi parannusta.

1.11.2019 astui voimaan laki, joka antaa tunnuksen omaaville veteraaneille yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman perusteella oikeuden melko laajoihin, maksuttomiin kotona asumista tukeviin palveluihin.

Laki koskee siis vain tunnuksen omaavia veteraaneja. Muita ikäihmisiä varten on jo vuosia sitten säädetty ns. vanhuspalvelulaki, jonka perusteella kotipalveluja on saatavissa.

Toinen lakimuutos koskee rintamalisää. Se nousee 1.4.2020 lukien 50 eurosta 125 euroon kuukaudessa, verottomana. Tämänkin korotuksen voivat saada vain tunnuksen omaavat veteraanit, muut eivät ole saaneet rintamalisää lainkaan.

Näiden kahden lain tullessa tutuksi useita kyselyitä on tullut Valtiokonttoriin ja veteraanijärjestöihin siitä, miten näihin etuuksiin pääsee mukaan.

Vastaus on jokaiselle ollut, ettei mitenkään ilman tunnusta ja uusia tunnuksia ei myönnetä.

Vastakysymyksenä olen udellut, että jos tunnusten myöntämisen perusteet ovat olleet koko ajan olemassa, miksei tunnuksia ole aikanaan haettu. Monia eri syitä on kerrottu.

On pariskuntia, jotka molemmat ovat oikeutettuja tunnukseen, mutta vain miehelle on sellainen haettu, mitä sitä nyt molemmille. On myös katsottu, että aikoinaan edut olivat niin vähäiset, ettei sellaisia almuja kehdannut edes ajatella.

Aikanaan jotkut valittelivat, että hakeminen tuli liian kalliiksi, kun joku antoi vääriä tietoja. Jotkut ovat asiasta tietämättömyyttäänkin valittaneet.

Olosuhteet ovat kuitenkin muuttuneet ja vanhojen sodassa olleiden palvelutarve on kasvanut. Myös aviopareista merkin omaava puoliso on kuollut ja leski on jäänyt avustuksia vaille. Nyt maksuttomille palveluille olisi tarvetta kaikille sodassa olleille paljonkin, mutta nykyisen lain mukaan se ei ole mahdollista.

Valtakunnallinen Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta täytti vastikään 10.12. 40 vuotta. Sen tehtävänä on seurata veteraanien elämänolosuhteiden kehitystä ja tehdä esityksiä asioiden parannuksiksi.

Tämänkin neuvottelukunnan toimeksianto koskee vain tunnuksen omaavia veteraaneja.

Kun kuulun tähän neuvottelukuntaan ja olen myös Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan puheenjohtaja, käynnistin juhlan ulkopuolella liittojen johtojen suuntaan keskustelua siitä, josko liitot voisivat kantaa vastuuta myös liittoon kuulumattomista sodassa olleista niin miehistä kuin naisistakin.

Tälle toimikunnalleni sopisi hyvin tehdä lakialoite siitä, että rintamatunnusten haku avattaisiin, säädettäisiin perusteista, joilla tunnus voidaan tänäkin päivänä myöntää tai jollei se ole mahdollista, laissa säädettäisiin asetuksesta, jolla päätös vastaavista eduista voidaan myöntää ilman tunnusta, kunhan tunnusten myöntämistä vastaavat ehdot täyttyvät.

Ainakin minä lupaan pitää asiaa vireillä.

Pekka Paatero

läänin sosiaali- ja terveysneuvos, emeritus

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsen

liittojen yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan puheenjohtaja