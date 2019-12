Lukijalta: Poliittista pingispeliä lasten oikeuksien kustannuksella

Syyrian al-Holin leiriltä palaavien Isis-naisten ja lasten tilanne puhuttaa ja kuumentaa tunteita. Ja syystäkin. Nostan pöydälle muutaman faktan asiaan liittyen.

"Miksi emme voi tuoda vain lapsia, miksi äiditkin?"

Syyrian kurdijohtaja Saleh Muslim on todennut, että on vaarallista jättää lapset leirille, koska riski heidän radikalisoitumiselleen on paljon suurempi leiriolosuhteissa kuin valvottuina kotimaissaan. Leirit, joissa Isis-naiset lapsineen ovat, sijaitsevat kurdihallinnon alaisilla alueilla, joissa on mahdotonta järjestää esimerkiksi oikeudenkäyntiä resurssipulan vuoksi. Tällöin muuta vaihtoehtoa ei ole, kuin palauttaa naiset lapsineen kotimaihinsa, kurdijohtajat ovat kieltäytyneet lähettämästä vain lapsia kotiin ilman äitejään.

Yleisessä keskustelussa näkee myös näitä argumentteja, että "miksi meidän tulisi ottaa rikolliset takaisin kotimaahansa, pysyköön siellä!"

Ironista on se, että kun maahanmuuttajataustainen henkilö tekee rikoksen Suomessa, ihmetellään, miksei heitä oteta takaisin omiin kotimaihinsa. Kuten jo sanottu, tässä kyseisessä tapauksessa kurdeilla ei ole resursseja ylläpitää edes omaa hallintoaluettaan, saati muun maalaisten oikeudenkäyntejä tai vangitsemisia.

"Miksi emme voi jättää heitä kaikkia sinne?"

Lähtökohtaisesti Suomen valtiolla on vastuu kansalaisistaan, Suomella on velvollisuutensa hyväksymiensä kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien mukaan. Asiaa puoltaa myös Suomen oma perustuslaki. Näin on, pidimme siitä tai emme.

On ymmärrettävää, että meistä lähes jokainen ajattelee turvallisuuden näkökannalta asiaa ja täten antaa sen vaikuttaa mielipiteeseensä, mutta faktat ovat faktoja.

Eikö ole parempi, että kyseiset henkilöt saapuvat Suomeen niin, että virkamiehet ja Supo ovat varautuneita asiaan, kuin että sieltä tultaisiin omin avuin tietämättä ketä he ovat, mitä he ovat tehneet ja milloin he olisivat tulossa.

Suomessa on taatusti tälläkin hetkellä pahempiakin rikollisia vapaana, jotka eivät ole yhtä tarkasti viranomaisten valvonnan alla. Ennen kaikkea lapsilla on oikeutensa ja aikuisten tapaukset kuuluu käsitellä tuomioistuimen edessä.

Tässä asiassa ei siis ole painoarvoa salailulla, "välikysymyksillä" tai poliitikkojen tai kansalaistenkaan yksittäisillä mielipiteillä. Sopimukset ja laki puhukoon puolestaan.

Poliitikoilta ja etenkin hallitukselta peräänkuulutan; jäitä hattuun ja faktat pöytään. Nyt tarvitaan selvä poliittinen linja eikä vastuun siirtämistä, mikä edesauttaa opposition laukkaamista ja yleistä, julkista "pingispeliä". Peliä, jossa maalitetaan toinen toisia pelätessä oman "pallin" puolesta, jos myöntää ääneen asioiden oikean laidan.

Muhis Azizi

Turun kaupunginvaltuutettu (kok)