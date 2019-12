Lukijalta: Lopettakaa veteraanien kyykyttäminen

Karmeaa luettavaa (TS 6.12.) veteraanien byrokraattisesta kohtelusta. Eikö jo voitaisi lopettaa noiden itsenäisyytemme eteen kärsineiden naisten ja miesten kyykyttäminen heidän viimeisinä päivinään?

Ei kai tänä päivänä kukaan enää sosiaali- ja terveysministeriössä kehtaa evätä rintamalisän korotuksen maksamista näille harvoille jäljellä oleville veteraaneille? Summa on vain 75 euroa lisää kuukaudessa ja tarvitsevia on jäljellä enää vajaat 8 000, joista osa on toki tehnyt hakemuksensa ennen määräpäivää 31.12.1994. Ne, jotka eivät ole rintamasotilastunnuksen hakemusta huomanneet tai osanneet tehdä, eivät saa jäädä lisää saamatta mokoman byrokratian nimissä.

Kuten kirjoituksessa mainitaan, nykyisillä tietokonejärjestelmillä ei ole mitenkään mahdotonta suunnata rintamalisä siihen oikeutetuille. Kun sota-aikana ei valtio kyennyt varustamaan sotaan osallistuvia, kustansivat nämä naiset ja miehet itse omista varoistaan sotavarustuksen puutteet. Mitäpä, jos ne summat maksettaisiin heille korkoineen takaisin; edes tämän pienen korotuksen avulla?

Sinikka Mönkäre, olet varmaan aikanaan tehnyt päätöksesi ohjesäännön mukaan, mutta missä oli sydän? Löytyykö sydäntä tämän päivän ministeriöstä ja melko pian?

Risto Koli