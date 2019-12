Lukijalta: Potilasta pompotetaan turhaan ja resursseja palaa

Paljon on tullut vastaan kirjoituksia nykyisestä terveyskeskusasioinnista, sen pitkistä jonoista. Omalle kohdallenikin on tullut kertoja, jolloin olen saanut ajan kiireettömään hoitoon vasta kuukausien päähän ja akuuttiaikaakin on ollut vaikea saada muuten kuin vetoamalla aikaisempiin soittoihin saman vaivan tiimoilta.

Nyt eteen tuli samanlainen asia 90-vuotiaan äitini kohdalla, tilanne, jolloin ei voi muuta kuin kauhistella kunnallisen sairaanhoidon resurssien tuhlausta, vanhan ihmisen juoksuttamista ja pitkää odotusta.

Äitini on kuluneen vuoden aikana ollut muutamia kertoja Tyksin yhteispäivystyksessä ja sitä kautta lähetetty kahteen otteeseen Kaupunginsairaalan vuodeosastolle, jossa hän on kummallakin kerralla viettänyt runsaan viikon.

Viimeinen tällainen käynti oli lokakuun loppupuolella. Tällöin hänelle tehtiin monenlaisia kokeita ja tutkimuksia, jonka jälkeen hänet kotiutettiin kotiinsa palvelutaloon.

Tämän jälkeen järjestettiin palvelutarpeen arviointi kaupungin taholta. Pitkän palaverin aikana tuli esiin useita asioita, joissa äitini tarvitsee apua jo ennestään palvelutalosta tulevien lisäksi.

Tähän asti kaikki hyvin. Kesti aikansa, ennen kuin paperit saapuivat hänen asioitaan hoitavalle omaiselle. Sitten tuli se kummallisuus. Nyt hänen pitäisi saada lääkärintodistus hoitotukianomuksen liitteeksi.

Soitto sairaalaan, jossa hänet tutkittiin ja avuntarve havaittiin.Vaan sieltähän sitä ei saanut. Kehotettiin menemään terveyskeskukseen, josta ajan sai vasta helmikuun puoleen väliin, siis yli kahden kuukauden päähän – mahdoton

aika vanhukselle odottaa asioiden selviämistä ja siihen sitten lisäksi aika, joka menee asioiden pyörittämiseen virastossa.

Onko yhteiskunnalla todellakin varaa tuhlata varojaan moniin lääkärissäkäynteihin ja tutkimuksiin tilanteessa, joka on jo kertaalleen todettu ja PaTa-palaverissa kaupungin asiantuntevan henkilön toimesta todennettu?

Eikö todellakaan voida antaa tarvittavaa todistusta laitoksesta, joka asiat on jo tutkinut? Onko runsas kaksi kuukautta kohtuullinen aika 90-vuotiaalle odottaa ja taas kuluttaa muutenkin vaikeasti saatavia terveyskeskusaikoja?

Tytär