Lukijalta: Turku tekee viisaasti luopuessaan avohakkuista

Parhaimmillaan samat metsät toimivat samanaikaisesti seudun asukkaille elinympäristönä ja maisemana sekä muun muassa ulkoilu-, sienestys-, marjastus- ja virkistyskohteina.

Luontaisesti kehittyneessä aidossa metsässä vierailu on tutkimusten mukaan jopa terapeuttista kohentaen terveyttä. Se lievittää stressiä alentamalla verenpainetta ja edistämällä mielenterveyttä.

Metsät ovat tärkeitä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Suomessa on yli 800 uhanalaista metsälajia ja saman verran on arvioitu tulevan uhanalaisiksi. Osa on jo ajautunut sukupuuttoon.

Suhteellisen uutena asiana on tullut esiin metsien suuri merkitys hiilitalouden kannalta ilmastonmuutoksessa.

Kaikkia näitä merkityksiä huomioon ottamaan on kehitetty metsän jatkuvan kasvatuksen menetelmä erilaisine hakkuutapoineen. Metsää eli koko metsäekosysteemiä pidetään koko ajan puustoisena. Ekosysteemin tuhoavia avohakkuita ei tehdä. Silti samalla huolehditaan myös taloudesta.

Turun kaupunki on tehnyt tänä syksynä viisaan päätöksen metsäsuunnitelmassaan vuosille 2019–2029. Sen mukaan luovutaan avohakkuista ja muista metsäluonnolle haitallisista toimenpiteistä. Kaupungin metsiä tullaan hoitamaan vastaisuudessa avohakkuuvapaan jatkuvan kasvatuksen mallien mukaan.

Aidoimmillaan metsätaloudella tarkoitetaan metsän puuston sellaisia hakkuutapoja, joilla samanaikaisesti huolehditaan kaikista erilaisista arvoista ja käyttötarpeista. Nykyisessä jo noin viisikymmentä vuotta vallinneessa metsän käsittelyssä useimmat niistä on sivuutettu.

On korostettu vain suurta määrällistä puun tuottamista ja luultu ilman tutkimuksellisia näyttöjä avohakkuiden olevan järkevää taloudellista toimintaa.

Puiden totaalinen poistaminen avohakkuulla ei kuitenkaan ole ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti eikä edes taloudellisesti kestävää toimintaa. Ympäristö ja taloudellinen kannattavuus on unohdettu.

Turku on vanha kulttuurikaupunki ja sivistyksemme kehto. On kunnioitettavaa ja suurimerkityksellistä, kun kaupunki noudattamalla sille laadittua monipuolista metsien hoitosuunnitelmaa huolehtii viisaalla tavalla asukkaistaan. Samalla se vanhana kulttuurikaupunkina toimii hyvänä esimerkkinä muillekin metsää omistaville yhteisöille ja asutustaajamille.

Erkki Lähde

metsämaatieteen ja metsänhoidon emeritusprofessori