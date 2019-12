Lukijalta: Kadunvarsipysäköinnin karsiminen Turun keskustassa kostautuu

Jatkuvasti TS kirjoittaa, miten ollaan huolissaan Turun keskustan hiljenemisestä, miten Fölin matkustamäärät ovat pudonneet yms.

Varmasti osasyyllinen on torin rakennustyömaan aiheuttama kaaos, mutta mielestäni vähintään yhtä iso syy on muualla.

On muistettava, että läheskään kaikki eivät tule asioimaan keskustaan Fölillä, suuri osa haluaa tulla omalla autolla. Näin varsinkin kun tulija on ympäristökunnasta.

Keskustaan tulemista omalla autolla ei mitenkään helpota se, että kadunvarsipysäköintimahdollisuuksia on karsittu rajusti. Kaikki eivät halua pysäköidä luolaan, joka ei välttämättä sijaitse lähelläkään paikkaa, jonne on menossa asioimaan. Lisäksi on arvioitu, että jo ennestään kalliit pysäköintimaksut nousevat entisestään ensi vuoden alusta.

Mielestäni myös pyöräilyn alttarille on jo uhrattu liikaa siinä muodossa, että ajoratakaistoja tai osia niistä on valjastettu pyöräilylle. Onko tosiaan niin, että polkupyörien liikennetiheys ympäri vuoden autoiluun verrattuna on sitä luokkaa, että tuo uhraus on järkevällä pohjalla. Epäilen vahvasti.

Ihmetellään sitten taas, kun uusi tori on valmis eikä entisiä eikä uusia keskusta-alueella asioivia sittenkään näy.

Onneksi Turun keskustaan ei juurikaan ole tarvetta tulla, ei ainakaan allekirjoittaneella. Keskustaa ympäröivät kauppakeskukset tarjoavat vähintään samat palvelut keskitetysti. Lisäksi ne tarjoavat ilmaisen pysäköinnin.

Esa Reinikainen