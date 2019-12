Lukijalta: Lieto on edelläkävijä yritysystävällisyydessä

Kaiken kunnallisen toiminnan pitäisi alkaa siten, että ensin kaavoitetaan yrityksille tonttimaita. Yrityksillä ja yrityksien työntekijöillä luodaan kunnille verotuloja, joiden avulla kunnat pystyvät toteuttamaan koulutuksen, sairaanhoidon, vanhusten hoidon ym. kunnalliset toiminnat, jotka vaativat verotuloja.

Samaan aikaan yritysten tulon kanssa kuntien pitää myös kaavoittaa omakotitalotontteja kuntaan muuttaville yritysten työntekijöille.

Näin Liedon kunta aikoinaan alkoi toimia kaavoittamalla Tuulissuota yritystonteiksi 1970-luvulla. Tätä ennen kunnalla oli ympäri kuntaa hajanaisia yritystonttipaikkoja (Littoisissa, Liedon asemalla, Satiaismäessä, Nuolemolla ym.).

Kaikki muuttui silloin 1970-luvulla. Tämä ajankohta on ollut hieno alku yritysystävälliseksi kunnaksi, joka on huomioitu kautta Suomen. Sen aikainen kunnan päättäjien toiminta on ollut silloin ennennäkemätöntä ja erittäin pitkäkatseista.

Nyt tämä pitkäjänteinen toiminta on poikinut Tuulissuon/Avantin alueelle valtavan yritysten keskittymän, joka on tuonut ja tulee tuomaan lisää satoja työpaikkoja ja verotuloja kuntaan.

Yritykset ovat halunneet muuttaa tälle alueelle Liedon kunnan yritysystävällisen toiminnan ja erittäin hyvien kulkuyhteyksien johdosta.

Yritykset ovat havainneet myös Liedon kunnan ympäristöystävällisen kaukolämmön tuotannon hakevoimaloilla.

Tämä toiminta on luonut vahvan pohjan kasvaville verotuloille, mikä auttaa Lietoa tulevina vuosina pitämään kunnallisveron nykytasolla, jopa alentamaan sitä, kun saadaan kaikki uudet yritykset Tuulissuon/Avantin alueella täyteen toimintaan.

Kun Lieto saa valmiiksi Tuulissuon/Avantin alueen yrityspuiston, odottaa seuraavaksi Tarvasjoen puolella oleva Tyllin alue samanlaista pitkäjänteistä toimintaa myös hyvien kulkuyhteyksien varrella. Sinne on mahdollista kaavoittaa ja saada aikaiseksi samanlainen yrityspuisto.

Näin suuria yrityspuistokeskittymiä on harvalla kunnalla. Yrityksien toiminta Liedossa on erittäin monipuolista. Lieto ei ole vain yhden/kahden suuren yrityksen varassa, vaan sillä on kymmeniä keskisuuria ja muutama suuri yritys luomassa hyvinvointia Liedon kunnalle pitkälle tulevaisuuteen.

Pertti Leppänen