Lukijalta: Löytyykö Suomessa luottamusta ja sopimisen yhteistä tahtoa?

Postilakko koetteli niin hallituksen ministereitä kuin kansalaisten syviä tuntoja. Dramaattisten vaiheiden jälkeen ensin ministeri Sirpa Paatero jätti eronpyyntönsä ja lopulta myös pääministeri Antti Rinne joutui eroamaan.

Sopimusyhteiskunta on kriisissä. Työehtosopimusneuvottelujen ilmapiiri on tulehtunut ja toista osapuolta syyttelevä. Kaiken kokenut postilakon selvitysmies Lauri Ihalainen oli erittäin huolestunut yhteisen sopimisen heikosta tilasta ja vastakkainasettelun kasvusta.

Postin kulku on aina ollut valtion ja sen asukkaiden tärkeitä asioita. Pitkään oli Postipankki ja valtion takaama postinkulku. Ei ollut tietokoneita, ei sähköpostia eikä mobiilimaksamista. Kaikki palkka- ja tiliasiat hoidettiin pankkien konttoreissa. Posti koettiin julkiseksi ja tärkeäksi yhteiskunnan palveluksi.

Maailma on niistä ajoista täysin muuttunut. Elämme internetin, Googlen sekä rajattoman bitti- ja digiavaruuden aikaa. Automaatio ja tietotekniikka hallitsevat elämäämme. Emme tule toimeen ilman tietokoneita, älypuhelimia, pankkikortteja ja tunnuslukuja.

Maailma on myös entistäkin haavoittuvampi. Olemme globaalien tieto- ja digitekniikan järjestelmien ja monien suuryhtiöiden toiminnan varassa.

Nykyinen finanssi- ja talousjärjestelmä on myös suuressa murroksessa. Maailmantaloudessa käydään valtataistelua ja kauppasotaa.

Talvisodan alkamisesta on 80 vuotta. Itsenäistä Suomea ei olisi olemassa ilman nuoren kansakunnan yhteistä tahtoa puolustaa tätä maata. Tärkein asia oli silloin luottamus ja yhteinen tahtotila.

Kun muistamme kansalaissodan ja itsenäistymisen ajan kovat ja järkyttävät koettelemukset sekä syvän kahtiajaon ja katkeruuden itsenäisen Suomen alkuvuosina, oli vahva osoitus suomalaisen kansan keskinäisestä luottamuksesta ja yhteisestä selviytymistahdosta se, että maamme säilytti itsenäisyytensä talvisodassa 30.11.1939–13.3.1940.

Yhteinen tahto säilyttää maamme itsenäisyys ja vapaus yhdisti valkoisten ja punaisten puolella taistelleet miehet ja naiset. Suomen taistelusta ylivoimaista hyökkääjää vastaan tuli maailmalla legenda – talvisodan ihme.

Olen itse sotavuosien jälkeisten suurten ikäluokkien lapsi. Omat vanhempani ja isovanhempani ovat kokeneet raskaita vaiheita niin Venäjän vallan kuin Suomen itsenäistymisen ja Suomen sotien aikana.

Olen saanut vapaaehtoistyössäni kuulla sotaveteraaneiltamme koskettavia ja mieleenpainuvia tarinoita sotavuosien ajalta ja myös siitä, miten Suomi selviytyi näiden vuosien jälkeen.

Postilakko ja nykyisen vilkkaan somekeskustelun murheet ovat kovin vähäpätöisiä veteraanisukupolvemme kokemiin kohtaloihin ja vaikeuksiin verrattuna.

Ilmastonmuutos, pakolaistulva, terrorismi ja maahanmuutto ovat jatkuvasti otsikoissa. Koko maailma on jatkuvien kriisien uhkatilassa.

Maailman isot asiat ovat kytköksissä liian suureen väestönkasvuun, elinympäristömme saastumiseen ja luonnon tasapainon järkkymiseen.

Ratkaisut ja toimenpiteet näistä ongelmista ja vaaroista selviytymiseksi on myös tehtävä yhteisesti. Se vaatii uusia rakenteita. YK nykymuodossaan ei siihen kykene.

Nuoret ovat kautta koko maailman vaatimassa poliittisilta päättäjiltä vastuuta ja todellisia toimia maailman tulevaisuuden uhkien torjumiseksi ja vähentämiseksi.

Suomi on pieni maa ja kuuluu kuitenkin maailman maiden kärkipäähän monilla mittareilla. Suomi voi säilyttää oman ainutlaatuisen pohjoisen luontonsa ja kulttuurinsa. Oman kansallisen identiteetin, kulttuurin ja kielen säilyttäminen on pienen kansan elinehto. Se on nykymaailman menossa entistäkin tärkeämpää.

Jos oma talous ja omat asiat eivät ole kunnossa, on turhaa kuvitella muidenkaan auttamista. Suomi voi tehdä oman osansa ja viedä uusia innovaatioita ja uutta tietotaitoa maailmalle. Se onnistuu kuitenkin vain suomalaisten yhteisellä tekemisellä ja tahdolla.

Luottamusyhteiskunta ja yhteisen sopimisen tahto ja taito ovat maamme menestyksen tärkeitä kulmakiviä.

Itsenäisyyspäivänä 6.12. muistamme ja kunnioitamme iäkkäitä sotaveteraanejamme, rintamamiehiä ja -naisia sekä kotirintaman tärkeää työtä, jota ilman maamme puolustaminen ei olisi onnistunut.

Veteraanit tietävät ja muistavat, mitä yhteinen taistelu ja tahto oman maan itsenäisyyden säilyttämiseksi on vaatinut ja saanut aikaan. Heitä saamme kiittää itsenäisestä ja vapaasta Suomesta.

Risto Kapari

sosiaalineuvos (eläkkeellä)

Turku