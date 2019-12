Lukijalta: 2020-luvun lukion kyettävä tarjoamaan nuorille ekososiaalista sivistystä

Ilmaston lämpenemisen hillinnässä 2020-luku on ratkaiseva vuosikymmen. Lukion syksyllä 2021 voimaan tuleva opetussuunnitelma määrittää, millaista maailmaa oppilaitoksissamme rakennetaan ensi vuosikymmenellä.

Opetushallitus on määritellyt yhdeksi arvoperustaksi sen, että opiskelija ymmärtäisi oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Vastuu tulkinnasta on nyt alueilla, kaupungeissa ja oppilaitoksissa, joissa ideaalia ryhdytään toteuttamaan käytännön koulutyössä.

Merkitys luodaan koko kouluyhteisö osallistamalla, haastamalla se vaikuttamaan. Yhdessä ja monialaisesti.

Ekososiaalinen sivistys – kyky elää hyvää elämää yhden maapallon resurssien varassa – on nähdäksemme keskeisin sisältö, jonka 2020-luvun lukion on kyettävä tarjoamaan nuorille. Tämä ei tarkoita ilmastoahdistuksessa vellomista tai uhkakuvien toistoa eri oppiaineissa.

Ekososiaalinen sivistys on tieteelliseen tietoon nojaavaa tilannekuvaa siitä, millaisen systeemisen ongelman keskellä olemme. Se on tietoja ja taitoja ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi. Se on sitkeyttä, kekseliäisyyttä ja tulevaisuudenuskoa vaikean tilanteen edessä. Se on vastuuta myös tulevien sukupolvien ihmisoikeuksista ja hyvinvoinnista.

Se on kriittistä katsetta omiin kulutustottumuksiimme ja osin kadoksissa olevan luontosuhteemme elävöittämistä. Asettumista luomakunnan kruunun ja resurssien ulosmittaajan roolista ihmisen kokoiselle paikalle planeetan ekosysteemissä. Etenemistä yhdessä kohti kohtuutta.

Paula Ratava

Miika Siironen

Jussi Tomberg

Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke