Lukijalta: Kauppapolitiikan toimijoilta vaaditaan osaamista enemmän kuin koskaan

Ulkoiset taloussuhteet ovat viime vuosina politisoituneet ja operaatiot monimutkaistuneet ennen näkemättömällä tavalla. Aikaisempi selkeä ja ennustettava järjestelmä murtuu pala palalta. Tämä pakottaa toimijat osaamaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kauppapolitiikka muotoutui toisen maailmansodan jälkeen uudelleen omaksi erityisalueekseen ja sen välineinä olivat tullit ja kiintiöt. Tavoitteet tulivat talouspolitiikasta ja rajoitteet ulkopolitiikasta. Peruslinjana oli liberalismi, vapaakauppa; ennen toista maailmansotaa oli eletty protektionismin aikaa.

Kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi, kuviteltiin, että kauppapolitiikka tulee hoidetuksi Brysselissä. Unionilla on yhteinen komission hoitama kauppapolitiikka. Kuitenkin viime vuodet ovat osoittaneet jotakin aivan muuta: kauppapolitiikan osaajia tarvitaan joka tasolla, myös Suomessa.

Perinteisesti Suomessa kauppapolitiikka on ulkoministeriön, muiden viranomaisten sekä elinkeinoelämän järjestöjen kuten EK:n ja sen edeltäjien, Keskuskauppakamarin sekä ICC:n hoidossa. Kauppapolitiikkaa osaavien ja sitä tuntevien henkilöiden määrä on aina ollut rajallinen.

Yritykset tarvitsevat jo liiketoimintaa suunnitellessaan ensi käden tietoja järjestelmistä ja säännöistä. Siksi Anna Karhun kirjoitus "Maailmankauppa murroksessa" (TS 5.11.) ja siinä ollut maininta Kauppakorkeakoulun hankkeesta kehittää kauppapolitiikan opetusta on erittäin tervetullut ja kannatettava.

Vaikka komissio hoitaa kauppapolitiikkaa, niin sinne on annettava tietoa, mitä Suomessa halutaan ja tarvitaan. Onneksi olemme EU:n jäseniä, sillä ilman sitä olisimme maailmanmarkkinoilla varsin yksinäinen lintu.

Viime vuosina kaupankäynnin ohjauksella on koetettu parantaa ihmisoikeuksia ja ympäristön tilaa, ay-liikkeen oikeuksia toimia ja nyt viimeksi ovat suunnitteilla hiilitullit. Venäjälle asetetut pakotteet ja vastapakotteet ovat osa taloussuhteiden säätelyn käyttöä. Myös teknologian viennin rajoitteilla on osuutensa kaupassa.

Tilanteen tekee vaikeaksi se, että Donald Trump on murentamassa WTO-järjestelmää. Kiina, USA, Iso-Britannia ja Venäjä toimivat kukin tahollaan ja tavoitteena on EU:n heikentäminen.

Onneksi EU on rakentamassa omaa kauppapoliittista sopimusverkostoa, jonka hyödyntäminen vaatii paljon tietoa ja osaamista. Myös Suomessa on panostettava, sillä yritykset eivät osaa vielä hyödyntää näitä sopimuksia.

Kauppapolitiikka on monitieteistä. Järjestelmä on juridinen, perustelut taloudellisia ja mallit poliittisia. Se on valtioiden välistä toimintaa, joten kansainvälinen politiikka heijastuu siihen. Kun tähän lisätään yritysten tarpeet, on syntynyt sellainen sekahedelmäkeitto, jonka keittäminen ja syöminen vaativat kovaa ammattitaitoa.

Vaikka kauppapolitiikka on kunnossa, tuotteiden ja tavaroiden on oltava oikean hintaisia ja ostajalle sopivia.

Kilpailukykyä parantava talouspolitiikka ja yritysten omat toimet ovat avainasemassa. Syksyn työmarkkinaneuvotteluissa voidaan helposti tuhota kaikki, mitä tähän asti on saatu parannettua.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori