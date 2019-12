Lukijalta: Laitospaikkojen vähentäminen vanhustenhoidossa ja psykiatriassa on todettava virheeksi

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) on täsmennetty pitkäaikaisen laitoshoidon edellytyksiä.

Kunta voi vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Mitä tästä lain kirjauksesta onkaan ollut seurauksena?

Yhä suuremmassa määrin yksinäisiä, heikkokuntoisia ja paljon apua tarvitsevia vanhuksia kotonaan avohoidon tukemana. Selviytyminen voi olla hyvinkin kyseenalaista. Huolestuneita omaisia, jotka saattavat asua kaukana vanhuksesta ja eivät pysty osallistumaan millään tavalla omaisensa pärjäämiseen. Jatkuva huoli mielessä.

Hoitohenkilökunta viestittää, että kotihoito on monin paikoin kriisitilanteessa. Viime vuonna Helsingissä kotiutettiin vanhus sairaalasta ja hänet löydettiin kotoaan kuolleena, kun kukaan ei käynyt sairaalasta kotiuttamisen jälkeen hänen kotonaan.

Avohoito ja kotiin annettavat erilaiset palvelut ovat hyvä asia ja ne sopivat osalle ikä-ihmisistä, mutta eivät kaikille. Tämä suuntaus ja pyrkimys kotihoitoon on mennyt liian pitkälle.

Poliittisten päättäjien on herättävä todellisuuteen. Vanhusten määrä tulee voimakkaasti kasvamaan tulevaisuudessa ja samalla palvelutarpeen määrä kasvaa.

Esimerkiksi Kaleva-lehdessä on julkaistu äskettäin omaisten kannanottoja psykiatriseen hoitoon liittyen. Hoitoon pääsyn haasteista, vaikeudesta ja siitä, että osastohoitoon ei ole pääsyä, vaan avohoidossa on pärjättävä.

Psykiatrisessa hoidossa on myös vähennetty laitospaikkoja Suomessa määrätietoisesti viime vuosien aikana. Mitä tästä on sitten ollut seurauksena?

Sairaita ihmisiä omaan onneensa luottaen, jotka yrittävät selviytyä kuka mitenkin. Omaiset huolissaan, kuinka läheinen pärjää.

Mielenterveyspalveluita ei saa tai niitä joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan aikaa. Välttämättä akuutissakaan mielenterveyden heikentymisen tilanteessa osastohoitoon pääsy ei ole mikään itsestäänselvyys.

Avohoidon ihanuutta jopa ylistetään. Se ei todellakaan ole aina sopiva tai millään lailla toimiva ratkaisu. On tilanteita, jolloin suljetut seinät ja suljetut ovet ovat parasta mielenterveyden järkkymisen kokeneelle ihmiselle ja psyykkisesti sairastuneelle.

On todettava virheeksi myös psykiatrian laitospaikkojen vähentäminen. Siinäkin on menty liian pitkälle. Ajatus ja tarkoitus on hyvä, mutta ei toimi kuitenkaan.

Kari Viholainen

ex-sairaanhoitaja