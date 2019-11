Lukijalta: Sorakenttä Kupittaalla tulisi ottaa parkkipaikkakäyttöön

Turku palautti Kupittaan parkkipaikkoja, kertoi TS 28.11. Hyvä Turku! Olet vihdoinkin tullut järkiisi urheiluhallin käyttäjien antaman palautteen johdosta. Aika pientä järjenkäyttö toistaiseksi on ollut.

Vuosi sitten kirjoittelin alueen parkkisakoista ensimmäisen kerran. Keilaajatkin heräsivät. Sen jälkeen muutettiin liikuntaviraston toimiston edestä Blombergin aukiolta kolmen tunnin paikkojen aikaraja yhteen tuntiin.

No, nostamamme äläkän jälkeen pantiin riita puoliksi ja palautettiin puolet paikoista takaisin kolmen tunnin paikoiksi. Tunnin paikat ovat vieläkin aika tyhjinä saaneet olla.

Sitten olikin vuorossa hallin viereisten paikkojen poisto ja läpiajon esto. Eli ensin on rakennettu parkkipaikkoja ja katua kunnostettu, ja sitten ne poistetaan! On kuulemma ollut turvatonta. Kukaan ei kaiketi ole kuollut. Ratkaistaan paikoitusongelmat poistamalla parkkipaikat?

Lopullinen ratkaisu olisi varsin helppo toteuttaa, jos tahtoa löytyy eikä aleta kikkailla kaiken maailman maankäyttötoimikunnan kannanotoilla ja päätöksillä.

Pyhän Henrikin lähteen sorakenttä ammottaa tyhjyyttään. Siinä ei tapahdu mitään. Sen ottaminen parkkipaikkakäyttöön edes talveksi auttaisi kummasti Aarnen tallinkin jäseniä. Yli 60-vuotiaita siis. Tallin kävijämäärä on todella pudonnut jo 20 prosenttia. Tarkistin keskiviikkona.

Mikä tämän toteutuksessa on niin mahdotonta, kun asiassa on ennakkotapauskin? Kupittaan Paviljonki on saanut alueesta käyttöönsä noin 30 paikkaa. Kuka tämän on päättänyt ja millä perusteilla?

Kääntöympyrän vierestä vain kaksi kivenmurikkaa pois ja asia olisi ratkaistu. Niin se joskus 10 vuotta sitten olikin.

Oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu paviljongin asiakkaiden ja urheiluhallin käyttäjien kesken olisi paras, nopein ja halvin ratkaisu. Vai pähkäilläänkö tätäkin 20 vuotta kuten toriparkkia?

Jouko Fossi

Aarnen tallista