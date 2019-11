Lukijalta: Työmarkkinajärjestelmä uudistettava kansantaloutta tukevaksi

Me katsomme länsinaapuriin ja löydämme mitä uskomattomampia selityksiä sille, mitkä tekijät selittävät heidän parempaa kilpailukykyään.

Selitykset löytyvät kuitenkin laajan teollisen pohjan sekä sen taustalla olevan vauraan ja vakaan omistajuuden lisäksi toimivasta työmarkkinajärjestelmästä.

Ruotsissa sopimuksista pidetään kiinni, laittomia lakkoja ei juurikaan ole ja tukilakot ovat kokonaan kiellettyjä. Suomessa täysin asiaan kuulumattomat tahot voivat järjestää tukilakkoja.

Nyt 700 ihmisen vuoksi maalle aiheutui satojen miljoonien vahingot. Kallista väkeä.

On myös lähes koomista, miten Merimiesunioni itkee ulkomaille liputtamisesta, mutta nyt esimerkiksi Viking Line sanoi, että uusi laiva ilmeisesti näiden laivojen tukilakkojen vuoksi tullaan liputtamaan Ruotsiin.

Teollisuusliitot ovat seuraamassa perässä ja voi vain kuvitella, minkälaista pahaa saadaan aikaan näissä varsinaisissa teollisuutemme kulmakivissä, joita esimerkiksi meriteollisuus alihankkijoineen edustaa.

Hallitus ajaa julkista sektoria kuntien kontolle pönkittämällä reiluja palkankorotuksia, mutta ei ole valmis millään muotoa osallistumaan palkkojen noususta aiheutuviin kuntien sote-kustannuksiin. Kunnat voivat yhä huonommin ja veronmaksaja maksaa loppukädessä laskun.

Tilanne on absurdi ja nykyinen hallituskin on viemässä meitä Kreikan teille.

Meidän on aika uudistaa koko työmarkkinajärjestelmämme siten, että se tukee kansantalouttamme eikä ole sen syöpä. Tukilakot on kiellettävä myös Suomessa ja laittomien lakkojen korvaukset on nostettava oikealle tasolle verrattuna aiheutuneisiin vahinkoihin.

Sopimusjärjestelmän tulee taata kaikille työtätekeville toimeentulo, joka on oikeudenmukaisessa suhteessa vastuuseen, osaamiseen ja koulutukseen.

Antti O. Pajala