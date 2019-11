Lukijalta: Itäisen Rantakadun pyörätie on odotettu ja tarpeellinen

Turun keskustan pyöräväylien parantaminen on määritelty keskeiseksi lähivuosien tavoitteeksi useissa eri yhteyksissä, muistuttaa kirjoittaja.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Rosenlöf tuntee valitettavan huonosti liikenneolosuhteita Itäisellä Rantakadulla, jonka pyörätiesuunnitelmia hän kommentoi mielipidekirjoituksessaan (TS 26.11.).

Rannassa ei ole tällä hetkellä erillistä pyörätietä. Ainoastaan yhdistetty kevyen liikenteen väylä, jonka jakavat jalankulkijat, pyöräilijät, sähköpotkulautailijat ja huoltoajo.

Kivetty alue on varattu oleskeluun ja jokilaivojen terasseille. Haastava materiaali ei houkuttele juuri jalankulkijoita.

Nykyisellä ajoradalla on teatterin edustalla nopeusrajoitus 30 km/h ja katutila on suorastaan ylileveä. Pyörätieluonnoksissa ajoradan leveydeksi jää 6,5–7 metriä. Niiltä osin, kun kadunvarsipysäköintiä voidaan säilyttää, on moottoriajoneuvoille varattu leveyssuunnassa tilaa yhteensä 10,5–11 metriä.

Linjaosuudella on nykyisinkin yksi ajokaista suuntaansa, joten moottoriliikenteen sujuvuuteen muutos ei vaikuta. Enintään se siirtää ajorataa nopeuden ja turvallisuuden vuoksi nykyään pyöräilevät uusille pyöräteille autojen joukosta.

Suunnitelmassa pyöräliikennettä ei siis suinkaan siirretä "keskelle autotietä". Luonnoksissa esitetään vaihtoehtoisesti kaksisuuntaista pyörätietä joko joen tai teatterin puolelle tai yksisuuntaisia pyöräteitä molemmille laidoille.

Jälkimmäinen tapa on moderni ja tavoitetaso muun muassa Helsingissä.

Syitä uudistukseen on useita. Nykyinen järjestely rannassa ei toimi. Liikenne ei ole sujuvaa yhdistetyllä väylällä, jolla ei ole tilaa sekä jalankululle että ajoneuvoliikenteelle. Itäinen Rantakatu on luonteeltaan läpiajokatu pyöräliikenteelle, joka lisääntyy reitillä Majakkarannan ja Hirvensalon suunnan kehittyessä.

Jokiranta on pyöräilyn pääväylän lisäksi myös tapahtumaympäristö. Tapahtumien sulkiessa rannat pyöräilyltä löytyvät seuraavat koko keskustan ohittavat yhtenäiset pyöräväylät Ratapihankadulta ja Kunnallissairaalantieltä. Välimatka on kapeimmillaan 1,7 karttakilometriä.

Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa Itäinen Rantakatu on luokiteltu kiireellisyysluokkaan 1. Keskustan pyöräväylien parantaminen on määritelty keskeiseksi lähivuosien tavoitteeksi useissa eri yhteyksissä.

Turun Polkupyöräilijät ry odottaa jo Toriparkin valmistumista ja sen myötä luvattua katutilaa, joka kadunvarsipysäköinniltä vapautuu.

Antti Vähäsöyrinki

varapuheenjohtaja

Turun Polkupyöräilijät ry