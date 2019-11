Lukijalta: Ajokorttilain uudistuksen tavoitteet eivät ole toteutuneet

Mikael Rydenfelt

Kirjoittajan mielestä ajokorttilain uudistus on johtanut siihen, että ajokokeeseen saapuu päivittäin kuljettajia, joiden ainoana tavoitteena on läpäistä ajokoe mahdollisimman vähillä ajokerroilla ja kustannuksilla. Siksi kuljettajan kyky ja taito ajaa autoa liikenteessä turvallisesti on usein heikko.