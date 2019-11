Lukijalta: Kähärin koulu tarvitsee laajennuksen

Kirjoittajien mielestä Kähärin koulun laajennuksen selvitys- ja suunnittelutyöt on aloitettava pikimmiten, jotta tilaa löytyisi kaikille tuleville oppilaille.

Suikkila on saamassa uuden, isomman koulun (TS 13.11.), koska alueelle on tulossa paljon uusia asuntoja.

Samanlainen paine kohdistuu myös Kähärin kouluun, koska Pukkilan entisestä tehdasalueesta on tulossa mittava uudisrakennuskohde. Lisäksi parhaillaan rakentuu Logomon taakse Fabriikki ja suunnitteilla on myös Ratapihan elämyskeskus asuintaloineen.

Kähärin historiallinen koulu toimii jo nyt kapasiteettinsa ylärajoilla. Tästä syystä myös tämän koulun laajennuksen selvitys- ja suunnittelutyöt on aloitettava pikimmiten, jotta tilaa löytyisi kaikille tuleville oppilaille.

Isolle tontille mahtuu hyvin uusi lisärakennus – tietenkin arkkitehtuurisesti vanhan koulurakennuksen arvokkuutta ja kauneutta kunnioittaen. Samalla puutteelliset liikunta- ja käsityötilat voidaan saattaa ajan tasalle.

Turussa on lukuisia koulurakennuskohteita ja pidämme näitä panostuksia prioriteettilistan kärjessä. Monissa hankkeissa kouluista tehdään lukuisia palveluita tarjoavia monitoimitaloja. Tämä on harkittava malli myös kasvavalle Kähäri-Pitkämäen-alueelle, jossa on vanha yhteisöllisyyden perinne.

Sini Ruohonen

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (kok)

Pasi Jaakkola

kaupunginvaltuuston varajäsen (kok/sit)