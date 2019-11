Lukijalta: Lapset nauttivat yksinkertaisesta elämästä

Yhteiskunnassa, jossa arvostetaan ja painotetaan koulutusta, tutkintoja, pätevyyttä ja järkiajattelua, on kadonnut välittäminen ja ihmisyys.

Paljon on kirjoitettu nykylasten tilanteesta ja ns. kadonneesta vanhemmuudesta. Vanhemmuus ei kuitenkaan ole muuttunut, eivätkä lapset, vaan yhteiskunta ympärillämme on käynyt läpi totaalisen muutoksen. Siihen sopeutuminen on monille ihmisryhmille, erityisesti lapsille ja nuorille, monesti erittäin haastavaa.

Kun puhutaan ihmisten tunteista, niitä on mahdoton millään gaussin käyrillä mitata. Totuus on yksinkertainen ja monimutkaisessa yhteiskunnassa se on hämärtynyt. Kaikkia asioita ei voi järjellä selittää.

Vanhemmuus ja lapsuus ovat hyvin tunnepitoisia asioita. Ihmisyyteen kuuluu tietynlainen keskeneräisyys ja kasvun mahdollisuus. Kukaan ei ole seppä syntyessään, eikä lapsen syntymä tee vanhemmista täydellisiä heti silmänräpäyksessä. Elämä on kasvuprosessi.

On tietysti hyvä, että tutkitaan asioita ja pyritään auttamaan sekä lapsia että vanhempia erilaisissa tilanteissa. Jokainen kuitenkin on oman elämänsä paras asiantuntija ja määrittelee itse omat rajat ja jaksamisensa kuuntelemalla ensisijaisesti itseään. Sisäinen ääni on paras kompassi, jonka mukaan suunnistaa.

Joskus ongelmat kasvavat ja näyttävät entistä suuremmilta kun niitä katsoo liikaa suurennuslasin läpi, ja silloin voi niin sanotusti kasvaa kärpäsestä härkänen. Tämän vuoksi tietynlainen luonnollisuus on katoamassa, varsinkin kun paineita ja kilpailua luodaan koko ajan yhteiskunnan taholta.

Vaippojen vaihtamiseen ja lastenhoitoon ei tarvitse olla kasvatustieteiden tohtori, sillä lastenkasvatus on ennen kaikkea sydämen työtä. Se on läsnäoloa, lämpöä ja rakkautta, mutta ei kuitenkaan lapsen miellyttämistä. Pitää olla tietynlainen jämäkkyys ja auktoriteetti, jotta voi antaa lapsille ja nuorille turvan tunteen.

Monet kasvatusalan asiantuntijat ovat miehiä ja tuovat luonnollisesti enemmän esiin miesten ja isän näkökulmaa perheessä ja lastenkasvatuksessa. Todennäköisesti niiden isien elämässä on kuitenkin myös lasten äiti jossain taustalla, joka kasvattaa sydämellään ilman alan tutkintoja ja tohtorinväitöksiä.

Äitiys on hyvin vaistonvaraista ja tunnetasolle menevää. Tätä vaistoa ei mikään yliopistotutkinto voi koskaan korvata. Se on hiljainen tieto ja tunne siitä, miltä lapsesta tuntuu ja onko joku ratkaisu tai asia lapsen parhaaksi. Vaisto ohjaa ja opettaa vanhempaa hitaasti, mutta varmasti.

Äidinvaisto onkin tärkein työkalu lastenkasvatuksessa, mutta nykyään se on unohdettu tasa-arvon tavoittelun myötä – joka sinänsä on hyvä asia – mutta äitiyden ja äidinvaiston todellinen arvo olisi syytä nähdä, väheksymättä silti isän tehtävää.

Kodin lämpö ja rakkaus ovat todella tärkeitä lapsen terveydelle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Kotihoito helpottaa perheen arkea, kun ei tarvitse jatkuvasti kuskata lapsia jonnekin. Se vähentää ympäristön kuormitusta, eli on luontoa säästävä ratkaisu.

Tähtisilmille täytyisi todellakin nykyään asettaa selkeämmät ja johdonmukaisemmat rajat. Ei riitä, että tästä kirjoitellaan ja väitellään – se ei johda konkreettiseen muutokseen. Jotain laajempaa muutosta olisi saatava aikaan, jotta lapsille ja nuorille avautuisi parempi ja ystävällisempi yhteiskunta, jossa elää.

On palattava takaisin yksinkertaisuuteen; siihen, että hyväksytään ja arvostetaan perhettä, kotia ja ihmisyyttä. Siihen, että pienemmät kaaret riittävät ja vähempi raha ja status, jotta lapsilla olisi turvallinen koti, jossa kasvaa. Jotta perheissä olisi tasapainoinen elämä, rakkautta, yhteiset ruokailuhetket ja muutakin mukavaa yhdessäoloa ilman turhaa kaupallisuutta ja kiireitä.

Ihminen luo kiireen itse. Lapset ovat viisaita ja heidän suustaan kuulee totuuden. He osaavat todellakin nauttia elämän yksinkertaisista asioista, kuten olohuoneen lattialla loikoilemisesta. Aikuiset tekevät monesti asioista monimutkaisia, pönkittävät omaa egoaan ja ruokkivat näyttämisenhaluaan erilaisten elämysten kautta.

Yksinkertaisuus on nimenomaan valttia lastenkasvatuksessa: kun kaiken turhan karsii pois, jää vain oleellinen jäljelle. Tämä yksinkertainen totuus pätee kaikkeen. Helppo, kiireetön elämä tukee kaikkien hyvinvointia.

Ihmisten ei tarvitse suorittaa eikä äitien jättää vieraiden hoitoon imeväisikäisiä, jotta he olisivat yhteiskuntakelpoisia ja tarpeeksi "aktiivisia". Tarvitaan rauhallisempaa ja hitaampaa yhteiskuntaa, jotta ihmisillä olisi enemmän henkistä hyvinvointia.

Jaana Uolamo