Lukijalta: Puhelinmyyjät vanhusten kimpussa – kuka suojelee ikäihmisiä?

Jokainen meistä on joskus vastannut puhelinmyyjän soittoon tai muuten joutunut aggressiivisen markkinoinnin kohteeksi.

Lähes jokainen pystyy lopettamaan puhelun nopeasti ja napakasti, ja tyrkyttäminen korkeintaan ärsyttää hetken.

Mutta entä kun kyseessä on toimintakyvyltään rajoittunut tai yksinäinen vanhus? Puhelu saattaa päättyä niin, että hän onkin tilannut jotain tarpeetonta ja kallista.

Tai kenties kauppakeskuksessa on markkinoitu "ilmaista" palvelua ja yllytetty kokeilemaan. Kotiin tullessa ihmisellä onkin mukanaan tuhansien eurojen hintainen määräaikainen sopimus, jota ei saa purettua.

Valppaat omaiset yrittävät estää läheisiään tarttumasta pakkomyynnin ansoihin ja peruuttavat vanhuksen puolesta monenkirjavia tilauksia.

Jos vanhuksella ei ole omaisia, yritys voi laskuttaa väkisin myymästään tuotteesta ilman, että kukaan puuttuu tilanteeseen. Osa tilauksista on halpoja, mutta jos niitä kertyy vuodessa monta, saattaa kokonaissumma muodostua kohtuuttomaksi eläkkeeseen nähden.

Pahimmassa tapauksessa rahat eivät riitä ruokaan tai lääkkeisiin, tai laskuja jää maksamatta.

§

Voiko olla sattumaa, että samalle henkilölle soitetaan erityisen usein myyntipuheluita?

Markkinointiesto on asetettu, mutta se ei tunnu toimivan. Miten suojella haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia epäeettisiä markkinoita vastaan?

Usein vanhoille ihmisille annetaan neuvo, että älä vastaa puhelimeen, jos et tunnista soittajaa. Monille puhelimen käyttö on kuitenkin hankalaa, ja silloin ohjetta on vaikea noudattaa.

Puhelinmyynnistä voi päästä eroon vaihtamalla numeroa ja salaamalla tiedot. Vanhuksen kannalta ratkaisu on huono, sillä hän ei välttämättä opi uutta numeroaan, ja samalla katoavat monet tärkeät kontaktit. Kaikki eivät osaa tallentaa uusia numeroita puhelimeensa.

Marttaliitto perää yrityksiltä vastuuta markkinointiin.

Toki toivomme, että kansantalouden rattaat pyörivät, ja että yrittäjät sekä työntekijät saavat elantonsa. Tämä ei kuitenkaan saa toteutua epäeettisin keinoin ja heikossa asemassa olevia hyväksikäyttäen.

Puhelinmyynnin rajoittamisen pitää olla mahdollista jokaiselle, joka niin haluaa.

Kuluttajaliitto on esittänyt ratkaisuksi mallia, jossa vaaditaan ennakkosuostumusta myyntipuheluiden vastaanottamiseksi ja sopimuksen kirjallista hyväksyntää puhelun jälkeen. Tämä voisi vähentää haitallisia tilauksia ja epäselviä sopimuksia.

Teija Jerkku

neuvonnan johtaja

Marianne Heikkilä

pääsihteeri

Marttaliitto