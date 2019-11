Lukijalta: Onko Arkean työntekijöiden toiveita sopimisesta pidetty turhaan yllä?

Arkea oy ja nyttemmin myös Passaa Palvelut oy uutena tietona ovat siirtymässä muista maamme julkistaustaisista yhtiöistä poiketen Maran ja Kitan työehtosopimuksiin. Nämä ovat nyt sovellettavaa Avaintaa heikompia sopimuksia ja alentavat pienipalkkaisten ihmisten ansioita vielä lisää.

Asiaa on käsitelty konsernijaostossa elo-syyskuussa ja lupa Arkealle vaihtaa työehtosopimusta on myönnetty 23.9. Arkean hallitus on tehnyt päätöksen siirtymisestä uusiin sopimuksiin perjantaina 27.9. aamupäivällä ja henkilöstölle ilmoitettiin asiasta perjantai-iltapäivällä. Yt-käsittelyssä asia oli vasta päätöksenteon jälkeen 30.9.

Koska koko prosessi oli hoidettu salaisessa käsittelyssä, tuli tämä muutos täytenä ja järkyttävänä yllätyksenä henkilöstölle. Tämä ei ole hyvää työnantajapolitiikkaa eikä täytä ainakaan yt-lain henkeä, eikä välttämättä lain kirjaintakaan. Se asia on selvitettävänä.

Neuvotteluja asiasta käytiin Arkean ja järjestöjen kesken 14.–29.10. Heti alussa totesimme, että lähdemme neuvotteluun Avaintaan pohjautuvasta paikallisesta sopimuksesta ja tästä puhuttiin koko prosessin ajan.

Toimme huomattavan säästöesityksen neuvottelupöytään, mutta työnantajan nälkä kasvoikin ja he halusivat huomattavasti suuremmat säästöt, mitä neuvotteluun lähdettäessä oli meille ilmoitettu.

Työnantaja esitti niin isoja heikennyksiä työsuhteen ehtoihin, etteivät järjestöt voineet niitä hyväksyä. Lisäksi työnantaja kytki sopimuksen solmimisen ehdoksi kokonaan sen ulkopuolisen asian, joka koettiin todella erikoiseksi, suorastaan painostukseksi.

Neuvotteluja seurasi kolmipäiväinen lakko 6.–11.11.2019. Tämän aikana saimme iloksemme Arkealta kutsun uudelleen neuvottelupöytään ja toimitusjohtaja ilmoitti, että sinne tuodaan uusi esitys.

Toista neuvottelukierrosta varten hioimme omaa esitystämme ja löysimmekin vielä joitakin uusia säästökeinoja.

Tyrmistys oli suuri, kun mitään luvattua uutta esitystä ei työnantajalta tullutkaan, vaan ilmoitus, että heitä sitovat uudet yleissitovat työehtosopimukset, eikä heillä olekaan mahdollisuutta tehdä paikallista sopimusta.

Toimitusjohtaja kertoo mediassa, että työnantaja tuli vastaan, mutta järjestöt omaa etuaan tavoitellen, asiakkaista välittämättä hylkäsivät työnantajan myönnytykset. Tämä on suorastaan törkeää! Eihän heillä ollut mitään uutta esitystä, josta olisi voitu neuvotella ja joka olisi voitu hyväksyä!

Ovatko Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto ja Arkea oy:n hallitus olleet päätöksiä uusiin sopimuksiin siirtymisestä tehdessään tietoisia siitä, ettei paikallinen sopiminen ole enää mahdollista? Ovatko päätöksentekoon annetut taustatiedot olleet kunnossa ja riittävät?

Voiko olla niin, että kyse on ollut vain ajan peluusta ja kanssamme on neuvoteltu vain silmänlumeeksi? Onko työntekijöiden toivoa sopimisesta pidetty turhaan yllä?

Työntekijöiden syyllistäminen ei asioita edistä eikä ole tulevaisuudessa hyvä pohja rakentaa yhteistyötä ja luottamusta. Heillä on nyt todella petetty olo – niin meilläkin!

Maaret Laakso

aluepäällikkö

JHL, Varsinais-Suomi