Lukijalta: Lasta on suojeltava sosiaalisen median vaaroilta

On vanhemman vastuulla, millaista lapsen puhelimen käyttö on ja mitä lapsen puhelimessa tapahtuu, muistuttaa kirjoittaja.

Vastikään vietettiin lapsen oikeuksien viikkoa ja sen teemana oli lapsen oikeus olla oma itsensä. Edellä mainitun lauseen lukiessaan moni aikuinen toteaa, että tietenkin näin pitää olla, lapsilla on oltava oikeus olla oma itsensä. Asia on itsestäänselvyys, mutta sen toteutuminen onkin sitten toinen juttu.

Jotta lapsi voi olla oma itsensä tässä kaupungissa, tässä yhteiskunnassa ja tässä maailmassa, vaatii se aikuisten kasvua. Aikuiset rakentavat sen turvallisen ympäristön, missä meidän lapsemme elävät tai sitten vähemmän turvallisen.

Turvallisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että lapsen arki on tasapainoinen ja hänen ympärillään on riittävästi luotettavia aikuisia. Sellaisia aikuisia jotka rakastavat, kasvattavat, tukevat ja tarpeen tullen rajaavat lasta elämän polulla. Silloin lapsi pystyy myös olemaan oma itsensä.

On aikuisen ja ennen kaikkea vanhemman velvollisuus puuttua lapsen asioihin. Me emme saa antaa asioiden vain olla.

Yksi merkittävimpiä puuttumisen ongelmakohtia tänä päivänä on sosiaalinen media. On vanhemman vastuulla, millaista lapsen puhelimen käyttö on ja mitä lapsen puhelimessa tapahtuu.

Tähän voi ottaa esimerkkinä WhatsApp-sovelluksen. Kyseisen sovelluksen kautta lapsiin on yhteyksissä ihmisiä, keiden ei missään tapauksessa pitäisi olla yhteenkään lapseen yhteyksissä. Tästä lauseesta moni varmasti jo ymmärtää asian pointin.

Erityisen merkittävä ongelma ovat sovelluksen sisällä olevat ryhmät, joissa on mahdollisesti kymmeniä tai jopa satoja jäseniä. Kukaan ei kykene kontrolloimaan näitä ryhmiä, eikä kukaan tiedä, keitä ryhmiin oikeasti kuuluu.

Nämä aikuiset löytävät tiensä ryhmiin pelimaailman, somen ja eri sovellusten kautta. Työssäni olen joutunut kohtaamaan tämän todellisuuden aivan liian monta kertaa ja sanoisin, että suunta on vahvasti nousujohteinen. Ikävä kyllä.

Kyse on maailmasta, joka vaarantaa lasten oikeuden olla oma itsensä.

Kyse on maailmasta, joka on aikuisten vastuulla.

Turvataan lastemme oikeudet ja omana itsenään oleminen sillä, että perehdytään lastemme elämään. Ollaan perillä siitä, miten lapsillamme menee ja havainnoidaan muutokset lapsissa entistä paremmin ja aikaisemmin.

Joni Kumlander

isä ja sosiaalialan ammattilainen