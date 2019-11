Lukijalta: Liikenteen sujumista ei pidä vaikeuttaa siirtämällä pyörätie pois jokirannasta

Turun keskusta-alueen liikenne takkuaa toriparkin rakentamisen vuoksi. Tämä oli toki odotettavissa, sillä uutta rakennettaessa aiheutuu aina asukkaille ja liikenteelle tilapäistä haittaa.

Kun uusi Kauppatorimme on vajaan kahden vuoden päästä valmis, myös keskustan liikenneongelmat ovat toivon mukaan ohi. Säätöä joudutaan kuitenkin vielä tekemään, minkä vuoksi kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on liikenteen kieltäminen henkilöautoliikenteeltä Auransillalla arkisin kello 7–17.

Tähän on tosin huomautettava, että kielto on ollut jo kauan voimassa, mutta sen noudattamista ei jostain syystä valvota.

Mielestäni kotikaupunkimme ajoneuvoliikenteen tilannetta vaikeuttaa entisestään liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salosen kaupunkiympäristölautakunnalle alustavasti esittelemä uusi suunnitelma, jossa esitetään pyörätien siirtämistä pois jokirannasta välillä Auransilta-Sotalaistenkatu, vaikka jokirannassa on jo nyt oma kaista sekä pyöräilijöille että jalankulkijoille.

Perusteluna esitykselle on halu "rauhoittaa" rantaväylä uusien ravintoloiden ja jokilauttojen vuoksi.

Minua tämä suunnitelma ei vakuuta. Miksi siirtää pyöräilijät pois jokivarren omalta kaistaltaan keskelle autotietä?

Kyse on sekä pyöräilijöiden että autoilijoiden liikenneturvallisuuden heikentämisestä, jolla ei todellakaan "rauhoiteta" Itäisen Rantakadun liikennettä.

Tämä suunnitelma kaventaa autoliikenteelle nykyäänkin ahdasta Itäistä Rantakatua jopa neljällä metrillä, mikä vaikeuttaa aivan varmasti liikenteen sujuvuutta.

Kun liikennejärjestelyt muutenkin ovat keskusta-alueella erilaisten poikkeusjärjestelyjen vuoksi koko ajan muuttuneet, en voi ymmärtää, miksi tuodaan entisestään lisää sekaannusta, joilla vaikeutetaan liikenteen sujumista.

On myös muistettava, että läntisen keskustan liikenne on Brahenkadun, Kristiinankadun ja Maariankadun sisälle jäävien kortteleiden osalta sumpussa, jolloin paine Itäisellä Rantakadulla liikennöintiin on kasvanut.

Toivon, että Turun kaupunkiympäristölautakunta ottaa edellä mainituista syistä kielteisen kannan tähän suunnitelmaan, kun se näillä näkymin tulee ensi vuoden vaihteessa lautakunnan päätettäväksi (TS 15.11.).

Nyt kannattaa ratkaista nykyiset akuutit liikenneongelmat ja säästää tämän pyörätien rakentamiskustannukset kattavan kokonaissuunnitelman toteutukseen.

Jarmo Rosenlöf

kaupunginvaltuutettu (sd), sosiaalineuvos