Lukijalta: Virkamies valvoo – liikaakin?

Suomi on virastojen ja virkamiesten luvattu maa. Ehkä niitä tai heitä on jopa liikaa? Mikä on niiden toimenkuva?

Ehkä yksi on valvonta ja asioihin puuttuminen, välillä ehkä liikaakin ja pikkutarkasti. Otan pari esimerkkiä:

Apulaisoikeusmies on puuttunut lasten joulujuhliin. Niitä ei tulisi järjestää kirkossa, koska se ahdistaa eriuskoisia.

Eihän sinne kirkkoon ole kuitenkaan pakko mennä? Nyt monet kunnat peruvat joulujuhliaan lausunnon vuoksi. Järjen käyttö olisi sallittua.

Oikeusasiamies on puuttunut poliisin uuteen virkamerkkiin. Siinä kun lukee POLIISI ja vähän pienemmällä tekstillä POLIS sekä POLICE. Tämä kuulemma syrjii muun kielisiä.

Eiköhän se ole tärkeämpää, että tulee ymmärretyksi kyseessä olevan tehtävää suorittava poliisi kuin mikä on kirjainfontin koko. Järjen käyttö olisi sallittua.

Edellä olevista esimerkeistä tulee mieleen, että olemmeko yhteiskuntana liikaa virkamiesten holhouksen alla. Mielestäni olisi tärkeämpiäkin asioita, joihin tulisi puuttua.

Kaikesta huolimatta hyvää joulua kaikille virkamiehillekin.

Matti "Viki" Vikström

pieni työmies

Turku