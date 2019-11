Lukijalta: Monen osto- ja myyntiliikkeen palvelutaso on surkea

Kirjoittaja on saanut tylyä kohtelua monissa osto- ja myyntiliikkeissä.

Olen asioinut – tosin ani harvoin – turkulaisissa osto- ja myyntiliikkeissä. Kokemukseni mukaan noin 50 prosenttia ko. liikkeiden myyjistä ja kauppiaista on ollut ylimielisiä ja epäkohteliaita.

Ymmärrän sen, että jos asiakas yrittää myydä huonokuntoista tavaraa, niin tietenkään sitä ei osteta, mutta sitten on eri asia, kuinka asiallisesti/epäasiallisesti kieltävän vastauksen antaa. Tuntuu joskus, että jotkut näiden kauppojen "asiakaspalvelijat" ovat saaneet koulutuksensa ja käytöstapansa Korkeasaaren apinahäkissä.

Kerrankin menin erääseen antiikkiliikkeeseen aikeenani ostaa rannekello. Sisään astuttuani katselin ympärilleni, kunnes joku neropatti esitti tyylikkään kysymyksen: "Onks sult jottain hukas vai?" Yleensä hyviin tapoihin kuuluu kysyä: "Miten voin palvella?"

Kun kysyin, missä hintaluokassa myytävät rannekellot liikkuvat, tyly vastaus kuului: "No kato hintalapust!"

Ensin ostetaan liikkeet täyteen ala-arvoista rihkamaa ja kun se ei mene kaupaksi, niin kiukutellaan asiakkaille. Tai leikitään kaikkitietävää. Ja auta armias, jos yrität myydä jotain tällaisiin kioskeihin, niin linja on – jos mahdollista – vieläkin tylympi.

Poikkeuksiakin on, asiallistakin palvelua on ollut. Mutta muuten: rahan himo on pahan alku ja juuri.

Veli Nevalainen