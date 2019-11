Lukijalta: Tunnetko Operaatio Ruokakassin?

Operaatio Ruokakassi ry (OR) on Suomen ensimmäinen keskitetyn logistiikan ja jakelun ruoka-aputoimija ja yksi viidestä suurimmasta toimijasta Suomessa. Menossa on 12. toimintavuosi.

Koordinoimme 37 jäsenjärjestön ruokajakoja kolmentoista kunnan alueella Varsinais-Suomessa. Toiminnan pääpaino on Turussa, jossa tehdään noin 80 prosenttia kaikesta työstä. Toimimme vahvasti esimerkiksi Perno-Pansiossa, Varissuolla, Jäkärlässä, Runosmäessä ja Halisissa.

Olimme ensimmäinen silloisen RAY:n (nykyään STEA) avustusta saanut ruoka-apujärjestö Suomessa vuonna 2012.

Kokonaisvaltainen toimintamme kattaa ruokahävikkiketjun vaiheet alkutuotannosta ja hävikin noudosta aina kassinhakijalle saakka. Hävikkiruoan varastointi, säilytys, ruoka-apu, vaateapu, palveluohjaus, työllistäminen ja yhteisöllisyys, yhdessä syöminen ja osallisuus – työssämme on kaikki tämä mukana.

Jaetun ruoan määrä oli noin 1 400 tonnia vuonna 2018. Ruokakasseja jaettiin 187 000 kappaletta ja lämmin ateria tarjottiin 25 000 kertaa.

Yhteisöruokailut merkitsevät satojen ihmisten yhteisöllistä kohtaamista ja yhdessä syömistä joka viikko. OR:n antama apu on avointa ja ilmaista kaikille avuntarvitsijoille, eikä se edellytä osallistumista seurakuntien hengellisiin tilaisuuksiin tai kuulumista jäsenjärjestöihin.

Vapaaehtoisia koko toiminnan piirissä on noin 600. Vapaaehtoiset tekivät vuonna 2018 ruoka-aputyössä noin 105 000 tuntia vapaaehtoistyötä.

Muissa isoissa kaupungeissa on panostettu satoja tuhansia euroja pelkästään hävikkiruokaterminaaleihin. Esimerkiksi Helsinki on Kirkko ja Kaupunki -lehden tuoreen artikkelin mukaan panostamassa työhön 1,2 miljoonaa euroa lähitulevaisuudessa.

Turussa tilanne on paljon parempi, koska muilla paikkakunnilla tehtyjä suuria perusinvestointeja ei Turussa enää tarvita. Meillä on jo hyvin toimiva logistiikkaketju ja riittävä kalusto, varasto- ja toimistotilaa 800 neliömetriä ja kylmätilaa noin 140 neliömetriä. Meillä on laaja yhteistyöverkosto ja luottamukselliset suhteet eri tahoihin, jotka on saavutettu pitkäjänteisen, vuosia kestäneen yhteistyön kautta.

Riittävä vakituinen henkilökunta on perusedellytys laadukkaalle ruoka-aputoiminnalle. Tukityöllistäminen on keskeinen osa työtä.

Palkkatuetut työsuhteet ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja vaihtuvuus suurta. Siksi työn sujuvuus ja turvallisuus edellyttävät, että mukana on riittävästi vakituista henkilöstöä.

Turun kaupungin avustuksen kautta kyettiin vuonna 2019 toteuttamaan pitkään kaivatut rekrytoinnit ruoka-aputyön perustoimintaan, ja meillä on nyt kokoaikainen logistiikkapäällikkö ja osa-aikaiset varastoesimies sekä kaksi kuorma-auton kuljettajaa.

Turun kaupungin tuki on toimintamme jatkuvuudelle välttämätöntä. Vetoamme Operaatio Ruokakassin ensi vuoden tukiasiassa Turun kaupungin päättäjiin. Kiitos kun huomioitte tekemämme arvokkaan työn ja saamme teiltä riittävän tuen työhömme.

Pertti Verho

hallituksen puheenjohtaja

Jari Niemelä

toiminnanjohtaja

Operaatio Ruokakassi ry