Lukijalta: Karinakoti on kivi kengässä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla on Karinakodin nimen muuttaminen Moikoisten palliatiivisen hoidon yksiköksi.

Mikä on, ettei valtakunnallisestikin tunnettu saattohoitokoti voisi pitää oman nimensä?

Nimenvaihto on turhaa työtä ja ajatuksena typerä. Karinakoti on brandi. Sillä on hyvä maine. Se tunnetaan. Varmasti vanha nimi säilyy kansan suussa.

Ketä tai keitä Turun terveystoimessa Karinakodin säilyttäminen ja kansalaisten tuki ärsyttää niin paljon, että kaikki mahdollinen viittaus Karinakotiin pitää poistaa käytöstä?

Hoitokaan ei ole enää saattohoitoa, vaan palliatiivista.

Toivon kovasti, että Karinakodin hoitajat saavat Eeva ja Lauri Kankaan Hyvän hoitotyön palkinnon erinomaisesta työstään. He ovat sen ansainneet varsinkin tämän kaiken väännön jälkeen.

Raili Pajula