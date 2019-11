Lukijalta: Varsinais-Suomessa riittää surkeita sorateitä

Tämä Varsinais-Suomi on näköjään oikea surkeiden sorateiden paratiisi. Matti Östman (TS 14.11.): Et ole ainoa tämän ongelman kanssa.

Raumantieltä lähtevä 7 kilometriä pitkä Lemmintie on kutakuinkin samassa kunnossa märillä keleillä. Kuoppainen se on aina ja joskus tosiaan saa pelätä, että ei aja sellaiseen kuoppaan, johon jysähtäessä ei omin avuin ylös pääse.

Melkein joka vuosi saa uusia autoonsa iskareita ja niveliä. Nyt kun tässä omiakin polviniveliä jomottaa, on tullut melkein vitsinä mieleen, että kun auton nivelet on väljät, ne on sakon uhalla korjattava tietyn ajan kuluessa. Omista polvista sanotaan, että luut on vastakkain, mutta kyllä ne vielä pelaa!

Saa ajaa siksakkia kuoppien ympärillä ja melkein jokaisessa mutkassa saa pelätä, että joku tulee vastaan omalla kaistalla yrittäessään välttää tärinää.

Kahdesti soitin taas tienkäyttäjän linjalle viikon välein, ennen kuin lanaaja tuli sen kumiläpyskän kanssa, josta ei ole mitään hyötyä. Se vaan siirtää hiekkaa kuoppiin ja seuraava sade taas hakkaa kuopat näkyviin.

Todistetusti joku on mutkassa ojan kautta ajellut jäljistä päätellen. Pelolla odottelen, milloin joku pääsee hengestään.

Renkaanvaihdossa on aina sama tilanne: toista senttiä paatunutta kuraa vanteissa. Yhtenä keväänä ihmettelin, kun ajon aikana rupesi tuntumaan, että ei pyörät pyöri ja silloin oli kuraa lokasuojatkin täynnä.

Tietysti tähän nyt joku sanoo, että autoa pitää pestä useammin. Niinpä, mutta kun peset sen omalla pihalla ja ajat sen 7 kilometriä kurassa niin pikkulapsetkin sanoo, että onpas sinulla mummi likainen auto. Sama se on toisinkin päin: jos pesetät autosi keskustan pikapesussa, saat pestä sen uudestaan kotipihalla.

Sitten on löytynyt vieraitakin, jotka eivät mielellään tule kyläilemään, kun auto sotkeentuu. Saapa sitten olla kaikessa rauhassa täällä.

Tienkäyttäjän linjalla otetaan puhelu erittäin kohteliaasti vastaan ja luvataan hälyttää urakoitsija heti asioita korjaamaan. Eivät ne vaan näytä korjaantuvan rakentavalla tavalla. Urakoitsijalle ”lämpimät” terveiset.

Samaa mieltä olen Matti Östmanin kanssa, että Ely-keskuksen pitäisi ajella kurakelillä läpi nämä Varsinais-Suomen soratiet.

Maija-Liisa Junttila