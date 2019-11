Lukijalta: Sähköpotkulautailun aiheuttamista vammoista isot kulut

Helsingin Sanomien mukaan pääkaupunkiseudulla lähes 1 000 ihmistä on loukkaantunut sähköpotkulautaa käyttäessään. Sairaaloissa on tämän vuoksi jouduttu tekemään valtavasti leikkauksia. Osa loukkaantuneista on saanut jopa aivovamman

Mitä kaikki tämä yhteiskunnalle maksaa! Tuskinpa Turkukaan on näiltä kustannuksilta säästynyt.

Terveystoimi kärsii koko maan kattavasti jatkuvasta rahapulasta ja muusta kuin edellä mainitusta syystä sairaanhoitoa tarvitsevat joutuvat odottamaan hoitoa kuukausia. Lääkäreistäkin tuntuu välillä olevan pulaa.

Kaiken lisäksi suomalaiset, myös nuoret, ovat liian lihavia, ja armeijaankin menevien nuorten kunnon on todettu viime vuosina huonontuneen. Liikunnan lisäämisen tarpeellisuudesta toitotetaan kuitenkin jatkuvasti.

Kenen edun mukaista tämä potkulautavillitys näissä olosuhteissa on? En pidä etuna ainakaan sitä huvia, jonka potkulautojen Aurajokeen heittelijät teoistaan omasta mielestään saavat.

Osaako joku viisas ratkaista tämän yhtälön?

Sirpa Aaltonen