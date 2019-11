Lukijalta: Pitbullit eivät ole niin pahoja kuin luullaan

Olen kuullut usein sanottavan "se on paha, se on tappajakoira" ja "älä tule lähelle sen kanssa". Ihmiset ajattelevat, että suurin osa bull-tyyppisistä roduista on pahoja, niin ettei jää edes mahdollisuutta näyttää heille, että näin ei ole.

Itse pitbullin omistajana minua paheksutaan siitä, että omistan tällaisen koiran.

Bull-tyyppiset rodut ovat luonteeltaan todella ihmisrakkaita, läheisyyttä kaipaavia sekä osaavat myös olla vähän jääräpäisiä. Pitbullit rakastavat omaa perhettään eivätkä välttämättä piittaa muista koirista. Lenkilläkin kuljetaan nätisti muiden ohitse.

Tiedän, että kaikista koirista saadaan myös pahoja, mutta silloin vika on remmin toisessa päässä eli omistajassa.

Ihan hyvin saa siitä pienestä chihusta tai isosta kultaisesta noutajasta räksyttävän ja päällekäyvän, jos haluaa. Näistä ei vaan uutisoida medioissa.

Toivoisin, että tämän tyylisiin rotuihin tutustuttaisiin enemmän, koska silloin huomaa, miten lempeitä ne oikeasti ovat.

8-luokkalainen