Lukijalta: Yhteiskunta ei ole ikiliikkuja, joka kestää mitä tahansa

Ilmastonmuutoskeskustelu on käynyt melkoisilla kierroksilla. Tästä on aiheutunut monille ahdistusta, pelkoa, suoranaista vihaakin.

On ollut havaittavissa, kuinka on asioita, joita pidetään esillä ja niitä, joista vaietaan. Lihansyönti ja yksityisautoilu ovat olleet esillä lähes päivittäin. Ne, joista vaietaan, ovat esimerkiksi väestönkasvu tai vaikka turismi.

Syyllistämisessä on menty siihen, että kaikkia syytetään kaikesta. Kuitenkin Suomestakin löytyy suuri määrä yksilöitä, joiden henkilökohtainen hiilijälki on jo nyt minimaalinen. Nykyisenlainen syyllistäminen heidän kohdallaan on vähintäänkin epäreilua.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa pitää huolehtia myös siitä, ettei kansalaisten arkea kurjisteta enempää. Kurjistaminen johtaisi helposti levottomuuksiin, joissa yhteiskuntarauha on koetuksella.

Yhteiskunnan ylätasolla ei vieläkään olla havahduttu siihen, kuinka yksilötason ihmisten arki yhteiskuntaa suurelta osin pyörittää. Nettotulolla yksilö joutuu arkensa kustantamaan, brutot ovat hänelle vain lukuja. Hyvää ja kestävää yhteiskuntaa ajatellen politiikan ja talouden pitäisi tukea ihmisten arkea, ei näivettää sitä.

Yhteiskuntamme ja koko länsimainen kulttuuri eivät ole itsestään selviä ikiliikkujia, jotka kestävät mitä tahansa. Kautta ihmiskunnan historian kulttuureita on noussut, ne ovat kukoistaneet aikansa, jotkut pidempäänkin. Tähän mennessä kaikki ovat hiipuneet, syystä taikka toisesta.

Pidetään yhdessä huoli siitä, ettei tässä kohtaa historia toista itseään.

Maailmassa eletään aikakautta, jossa älykkyys kulkee moraalin edellä ja se näkyy monin tavoin.

Lopuksi; on vain yksi maapallo, yksi ihmiskunta, yksi luonto ja kaikki on yhtä.

Erkki Vuotinen