Lukijalta: Moni yritys ei panosta tarpeeksi nuorten tet-jaksoihin

Vuosien varrella olen monesti kirjoitellut siitä, miten tärkeää yritysten on huomioida ja ottaa uudet alalle tulevat nuoret vastaan. Tällä teemalla jatkan edelleen.

Monella nuorella työelämään tutustuminen alkaa tet-jaksolla peruskoulun loppupuolella. Minusta työpaikkojen ja yritysten pitäisi panostaa tet-jaksoihin enemmän.

Työpaikkojen olisi nähtävä koululaisten työelämään tutustuminen vastuullisuustekona, jolla omaa mainetta ja kiinnostavuutta lisätään.

Yhden tai kaksi viikkoa kestävän tet-jakson käyvät vuosittain sekä kahdeksas- että yhdeksäsluokkalaiset, minkä lisäksi myös joissain lukioissa on tet-jakso.

Tet-jakson keskeisenä tavoitteena on antaa nuorelle tietoa työelämästä ja tutustuttaa eri ammatteihin ja työtehtäviin sekä opettaa tunnistamaan omaa osaamista ja vahvuuksia.

Valitettavasti monilla työpaikoilla tet-jakson tavoitteet eivät toteudu ja tettiläiset joutuvat pettymään harjoitteluunsa. Selvityksissä on kuitenkin todettu, että kaksi kolmasosaa nuorista on tyytyväisiä jaksoihinsa.

Monissa yrityksissä ei tet-asiaa ole mietitty tarpeeksi, jos ollenkaan. Jokaisella työpaikalla tulisi olla selkeä suunnitelma, miten toimitaan. Näin nuoret saavat positiivisia kokemuksia työelämästä.

Kannustaisin keskustelemaan ja kuulemaan henkilökunnan ajatuksia siitä, millaisia kokemuksia työpaikalla on ollut tet-jaksoista ja siitä, kun nuoria on tullut tettiläisiksi.

Kannattaa myös miettiä ja muistella omia kokemuksia tettiläisenä. Olivatko ne hyviä vai huonoja? Miten itse olisin halunnut olla tet-paikoissa töissä?

Nuorta jännittää uusi ympäristö ja uudet ihmiset ja se, jos ei tunne paikasta ketään.

Kannattaa miettiä kannustusta ja sitä, miten nuori otetaan vastaan.

Ymmärrän hyvin, että työpaikoilla on kiire ja resursseja on vähän, mutta kyse on myös maineenhallinnasta, markkinoinnista ja imagosta. Sijoitus tähän maksaa kyllä itsensä takaisin.

Yrityksen tai työnantajan pitäisi miettiä valmiiksi, miten tet-jakso hoidetaan. Millainen prosessi alkaa siitä, kun nuori ottaa yhteyttä?

Työpaikkaohjaajalla on ratkaiseva rooli opiskelijan tet-jakson tai työelämäjakson onnistumisessa. Työpaikkaohjaajan on tunnettava vastuunsa nuoren perehdyttämisessä ja opastamisessa työelämään ja ammatin saloihin.

Työpaikkaohjaaja on ensimmäinen aikuinen, jonka opiskelija työpaikalla tapaa. Häneltä nuori imee vaikutteita niin hyvässä kuin pahassakin.

Paras työpaikkaohjaaja on henkilö, joka pystyy omalla persoonallisella tavallaan avaamaan nuoren näkemystä työelämästä kokonaisuutena.

Toivoisinkin, että entistä useammat työelämän edustajat innostuisivat tosissaan nuorten ohjauksesta työpaikoilla. Se on meidän kaikkien etu.

Juuri nyt monissa kodeissa mietitään, mitä tehdä peruskoulun jälkeen.

Haastan jokaisen aikuisen omalla työpaikallaan ottamaan niin tet-harjoittelijan kun ammatillisesta koulusta tulevan työelämäjaksoaan suorittavan, mahdollisesti tulevan työkaverin, hyvin vastaan.

Jarmo Linkosaari