Lukijalta: Kevyenliikenteen väylät retuperällä Liedossa

Kunnanjohtaja Poikela väittää kommentissaan (TS 30.10.) Liedon tarkoituksella rakentaneen maalaismaista kuntaimagoa, mutta tosiasiassa homma on hoidettu jättämällä infrasta huolehtiminen lähes tyystin!

Kunnanisät ja -emännät voisivat joskus jalkautua vaikkapa Pappilanpolulle Keisvuoren kohdille ja saman kevyenliikenteen kaistan loppupäähän, ihan on kuin kyntöpeltoa halkeamineen.

Samoin Hanhenkaaren repeämät kaivannevat kesäaikaan ruohonleikkuuta ja kyseiseltä väylältä kerrostalojen välistä Hyvättyläntielle johtava kulkutie tuo mieleen Karjalan tiet, siis Venäjän puoleisen Karjalan.

Pitääkö jonkun pyöräilijän ensin loukata itsensä ja haastaa kunta johtajineen, hehän infran hoidosta vastuussa ovat, käräjille, jotta asiat saataisiin kuntoon? Niitä pyöräilijöitä ja jalankulkijoita on kuitenkin melkoinen määrä, eli väylillä on käyttäjiä. Nyt on huolehdittu vain autoilijoiden eduista.

P.S. Lieto ei mitään kaupunki-nimikettä kaipaa eikä kaikkia lähimetsiä tarvitse tonttimaiksi kaavoittaa. Vai koska rakennetaan As.oy Keisvuori?

Juune Valtanen

Lieto