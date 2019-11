Lukijalta: Yhteishankintayksikkö edistää kilpailua – markkinan keskittyminen ei palvele Hanselia tai asiakkaitamme

Vastaava työterveyslääkäri Anne Uotila Turun Työterveys ry:stä kirjoitti (TS 9.11.) Hansel Oy:n heikentävän kilpailua työterveysmarkkinoilla.

Hansel on syyskuun alusta asti ollut koko julkishallinnon yhteishankintayksikkö, jonka omistavat valtio ja Kuntaliitto.

Meille on merkittävän yhteiskunnallisen roolimme vuoksi erittäin tärkeää tukea tervettä kilpailua markkinoilla, jotta veroeuroja säästyy julkisissa hankinnoissa mahdollisimman paljon.

Pienempienkin yrittäjien osallistumismahdollisuuksia kilpailutuksiin tuetaan monin keinoin. Tällä hetkellä esimerkiksi työterveyspalvelujen sopimuksessamme on mukana 15 toimittajaa eri puolilta Suomea.

Toisin kuin Uotila väittää, emme siis pyri yhden sopimustoimittajan malliin, eikä markkinan keskittyminen palvele Hanselia tai asiakkaitamme.

Käymme aina kilpailutusta valmistellessamme tiivistä vuoropuhelua sekä asiakkaidemme että toimittajien kanssa. Näissä keskusteluissa muun muassa haetaan oikeaa tasapainoa asiakkaiden tarpeiden ja toimittajille asetettavien soveltuvuusvaatimusten välille.

Soveltuvuusvaatimukset asettamalla voimme varmistua asiakkaamme saaman palvelun laadusta ja toimitusvarmuudesta.

Työterveyshuollon sopimuksen kilpailutus on lisäksi jaettu alueellisesti, jotta asiakkaamme saisivat parhaan mahdollisen palvelun läheltä omia toimipisteitään ja paikallisilla toimittajilla olisi mahdollisuus osallistua kilpailuun.

Kuten Uotila kirjoittaa, edellytämme työterveyshuollon sopimuksessa sitä, että toimittajayrityksellä on asiakkaanaan vähintään yksi yritys, jolla on 200 työntekijää. Tämä siksi, että voimme varmistaa toimittajan kyvyn palvella isojakin asiakkaita, joita enemmistö valtiohallinnon organisaatioista on.

Tämän lisäksi olemme asettaneet myös muita referenssivaatimuksia, joilla taataan asiakkaille laadukas ja tasainen palvelutaso koko kuusivuotisen sopimuskauden ajan.

Anssi Pihkala

toimitusjohtaja

Hansel Oy