Lukijalta: Lapsetko Nousiaisten kunnan säästökuurin maksajiksi?

Paijulan koulun lakkauttaminen aiheuttaisi kirjoittajan mielestä kohtuutonta rasitusta tilanteessa, jossa uusi yhtenäiskoulu on valmistumassa vasta parin vuoden päästä.

Nousiaisten kunnassa hiljattain julkistettu kouluverkkoselvitys on aiheuttanut suurta huolta ja kiivasta keskustelua. Onko toteutusvaihtoehtoja tarkasteltu riittävän objektiivisesti kaikkien kuntalaisten kannalta myös kunnan reuna-alueet huomioon ottaen ja ovatko esitetyt säästöluvut oikeita?

Päätösten keskipisteenä olevien lasten kannalta Paijulan koulun lakkauttaminen aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta tilanteessa, jossa uusi yhtenäiskoulu on valmistumassa vasta parin vuoden päästä.

Lakkautus tarkoittaisi jälleen yhtä ylimääräistä opetuspaikan vaihtoa, jolloin osa oppilaista aloittaisi kouluvuotensa uudessa paikassa peräti viisi kertaa ennen kuudetta luokkaa. Mahdollisesti viimeinenkin tuttu ympäristö, oma luokka hajotettaisiin, kun oppilaat integroitaisiin uusiin ryhmiinsä.

Koko alakouluaika revittäisiin pieniin palasiin ilman minkäänlaista jatkumoa tai tuttua ja turvallista ympäristöä.

Selvityksen lopussa mainitaan, että kunnan tasolla lapsivaikutukset olisivat varsin pienet.

Tähän lauseeseen kiteytyy suurien yksiköiden maailma, jossa yksilö helposti unohtuu keskiarvojen tieltä.

Tässäkään lakkautuksessa kunnan tasolla muutos ei olisi suuri, vaikka yksilötasolla kokemukset olisivat dramaattisia.

Voidaanko kaavailluilla säästöillä laskea myös lapsuudelle hinta?

Kunnanvaltuusto on useaan kertaan linjannut päätöksillään, että kyläkoulumme korjataan ja niissä järjestetään perusopetusta. Äänestysten tulos on syntynyt kenties halusta osoittaa, että Nousiainen on maalaiskunta, jossa arvostetaan pieniä yksiköitä.

Kiitos sekä päättäjiemme uskon kyläkouluja kohtaan että yhteisöllisyyden valtavan voiman, saimme juhlia laajalti uutisotsikoissakin positiivisessa valossa esiintyneen kyläkoulumme avajaisia reilu vuosi sitten.

Nyt päättäjämme tulevat äänestämään saman valtuustokauden aikana siitä, tullaanko juuri korjattu ja käyttöön otettu koulurakennus sulkemaan ja selvityksen ehdotuksen mukaisesti myymään.

Myymisestä aiheutuvia poistoja kuntamme käyttötalous tuskin kestäisi. Missään tapauksessa lakkautus ei anna kovin vastuullista kuvaa kunnan varojen käytöstä.

Lakkautuksen myötä päättäjämme ulosmittaisivat käytetyt panostukset koulun kunnostamiseen. Lakkautus olisi melkoinen isku niin remonttitalkoisiin osallistuneille kuntalaisille kuin myös kunnassamme toimiville yrityksille, jotka omalla taloudellisella panoksellaan edesauttoivat työn valmistumista.

Koulun sulkemisella on varmasti myös kauaskantoisempia vaikutuksia kylämme alueella. Tuleeko koulun lakkauttaminen vaikuttamaan mahdollisiin alueelle muuttajiin ja sitä kautta myös asuntojen hintoihin?

Maassamme on haettu säästöjä perusopetuksen kuluihin lukuisilla koululakkautuksilla, mutta toteutuneita säästöjä ei kukaan tunnu osaavan näyttää toteen.

Lakkautuksista huolimatta perusopetuksen kulut ovat nousseet, kun muilla opetuksen aloilla kulut ovat olleet jopa laskussa. Samalla ovat nousseet toissijaiset kustannukset kuten sosiaalimenot, jotka eivät näy nykyhetken talousluvuissa, vaan ilmenevät vasta tulevaisuudessa.

Säästöjen tavoittelussa tulisi muistaa, että yhdenkin lapsen ajautuminen avun tarpeeseen saattaa syödä kaikki kaavaillut säästöt.

THL:n tuoreen kouluhyvinvointikyselyn tuloksissa Nousiaisten kohdalla näkyi useita huolestuttavia eroja verrattuna maakunnan tai vuoden 2017 vertailuarvoihin.

Haluammeko osaltamme jatkaa tätä trendiä ja maksattaa kuntatalouden alijäämän alakouluikäisillä lapsilla?

Nutturlan seudun kyläyhdistys ry:n puolesta

Miska Peippo

puheenjohtaja