Lukijalta: Rajattu susien metsästys käyttöön

Susista on jälleen käyty kiivasta keskustelua, jossa mielipiteet jakautuvat todella vahvasti. Kun sudet tulevat pihoille ja saalistavat niin tuotanto- kuin kotieläimiä, on ihmisten huoli ymmärrettävä.

Susi on villieläin ja sen paikka on luonnossa, ei asutusten läheisyydessä. On sanottu, että ihmiset ovat vieneet sudelta elintilaa, mikä on totta, mutta susi ei ole käyttäytynyt kuten monet muut villieläimet. Se ei ole väistänyt ihmistä kuten yleensä villieläin tekee, sekin kertoo sen vaarallisuudesta. Siitä on tullut ihmistä pelkäämätön ja siten yhä arvaamattomampi.

Sudelle olisi tilaa elellä korvessakin, mutta nyt kun se on liiallisella suojelulla jalostumassa eläimeksi, joka vie elintilaa ihmisiltä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla se saadaan jälleen kunnioittamaan ihmistä.

Rajattu metsästys on yksi vaihtoehto ja varmasti tehokas. Sillä saataisiin susi poistumaan kauemmas asutuksista ja ihmisten pelkoa lievennettyä.

Nyt jo alkaa olla pelko, että susi on alueilla, joista se ei pääse poistumaan villiin luontoon, joten toimenpiteet tulee tehdä nopeasti. Luontoa ja ihmiselämää kunnioittaen saamme kaikille parhaat elinolosuhteet tällä maassamme.

Mauri Moilanen