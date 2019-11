Lukijalta: Maito ei ole enää tarpeellinen osa terveellistä ruokavaliota

Vastaisin Hilkka Kraaman mielipidekirjoitukseen "Maitoa ei pidä hylätä" (TS 31.10.).

Maito ei ole enää nykyaikana tarpeellinen osa terveellistä ruokavaliota, sillä kauppoihin on tullut monia kasvimaitovaihtoehtoja. Niihin on lisätty maidossa olevaa vastaava määrä kalsiumia, D-vitamiinia ja B12-vitamiinia tiivistettynä, eli niistä saa kaiken minkä maidostakin, vain pienemmällä hiilijalanjäljellä ja tukematta epäinhimillistä eläintuotantoa.

Joten riisitautia tai muuta puutostautia ei nykyajan suomalaisen, joka syö monipuolista, terveellistä kasvipitoista tai kokonaan kasviperäistä ruokaa, tarvitse pelätä. Onhan maailmassa ja Suomessa tuhansia terveitä vegaaneja, jotkut jo 20 vuotta vegaaniruokavaliolla eläneitä. Lisäksi on ravitsemusterapeutteja ja lääkäreitä, jotka ovat perillä nykyajan maidottomuudesta ja lihattomuudesta ihmisten ruokavaliossa.

Ei se ole vaikeaa, tai epätervettä. Jos se olisi, niin miten maailmassa voi olla monta vuotta vegaanina olleita, terveenä pysyneitä ihmisiä? Monia urheilijoita ja painonnostajiakin.

Toki jos ei huolehdi ruokavalionsa monipuolisuudesta tai jättää B12-vitamiinin tavalla tai toisella väliin, voi tulla puutosoireita. Aivan samalla tavalla kuin sekaruokavaliossakin voi yksipuolisella ruokavaliolla tulla puutosoireita.

Sillä ei ole ihmisen keholle väliä, mistä B12-vitamiini tai kalsium tulee, kunhan niitä saa. Monissa ruokakasveissa on jo itsessään kalsiumia, ei ole iso vaiva ottaa pientä lisää B12:ta. Nykyään otetaan muitakin lisäravinteita purkista. Ei ihmisen tosin tarvitse monipuolisen vegaaniruokavalion omanneena ottaa muuta kuin tarvittava B12 ja suomalaisille suositeltu D-vitamiini.

Jos huolehtii monipuolisuudesta ruokavaliossa, ei ole hätää. Eiväthän Suomen koulut olisi siirtymässä maidottomiin vaihtoehtoihin eivätkä puolueet kannustamassa kasvisruokavalioon, jos se olisi vaaraksi.

Monilla on edelleen luulo, että ilman maitoa ei ihminen pärjää. Tosiasia kuitenkin on, että hyvinvointimaassa, jossa on saatavilla monipuolista ruokaa, kasvimaitoja (esim. kaura, soija, hirssi, riisi, hamppu, manteli, cashew, herne) sekä koko ajan isommaksi kasvava valikoima muita kasviperäisiä vaihtoehtoja, voi elää aivan terveesti ilman maitoa.

On ymmärrettävää, että varsinkin suomalaisen, joka on tottunut "maitopropagandaan" pienestä pitäen koulumaitotuen takia, on vaikea luopua tutusta ja turvallisesta. Vuonna 2019 meidän on kuitenkin aika vaihtaa tottumuksiamme ekologisempaan ja eettisempään suuntaan, ihan tämän maapallomme tilankin takia.

Miksi siis taistelemme niin kovin muutosta vastaan? Miksemme voisi siirtyä ekologisempaan ja eettisempään ruokakulttuuriin, kun se ei ole keneltäkään pois? Ei hinnallisestikaan, halpoja kauramaitoja yms. löytyy. Kotimaisiakin.

Ei keneltäkään olla maitopurkkia kaupassa kädestä viemässä, mutta tänä päivänä on kuitenkin jo aika miettiä omia valintoja ja sitä, miten ne vaikuttavat ympärillä olevaan maailmaan ja täällä kanssamme eläviin eläimiin, joita tarpeetta käytämme hyväksi.

Emme myöskään ole vasikoita. Nykypäivänä pärjäämme ilman lehmänmaitoa, joka on tarkoitettu kasvattamaan vasikasta roteva ja vahva täysikasvuinen lehmä.

Tämä aihe herättää jostain syystä ihmisissä valtavasti negatiivisia tunteita. Ihmiset kokevat, että heidän elämäntapaansa tuomitaan.

Ei tässä ketään olla vihaamassa, vaan yhdessä yritämme tehdä parempia valintoja kuluttajina, eikö niin?

Magda Petrov