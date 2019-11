Lukijalta: Valitsiko Turku puolensa Arkean kiistassa?

Tyrmistyin, kun katsoin aina arvostamiani Turun kaupungin Facebook-sivuja. Olin niitä sivuja mielelläni ja ylpeänä kauniista kuvista kotikaupungistani jakanut myös ystävilleni ympäri Suomea. Minusta sivuilla on ollut hienosti markkinoitua "Turkuhypetystä".

Nyt sivuilla otettiin kuitenkin kantaa Arkean työehtosopimus-shoppailuun tavalla, joka ei mielestäni kuulu kaupungin sivuille. Päivityksessä tuomittiin Arkean työntekijät laittomasta lakosta ilman oikeudenkäyntiä.

Arkealla on johto, jonka tehtävänä on asiasta kommentoida, jos sitä nyt yleensäkään pitää julkisesti puida. Pitää lisäksi muistaa, että työntekijät eivät olleet riidassa aloitteellisia, vaan työnantaja ilmoitusasiana toi esiin aikeensa muuttaa noudatettavaa työehtosopimusta.

Aika vähän on niitä ihmisiä, jotka työehtojen heikennykset ottavat mukisematta vastaan.

Turun kaupungin palveluksessa on noin 11 500 työntekijää, joiden keskipalkka on noin 3 300 euroa (Turun kaupungin henkilöstöraportti 2018). Näillä kaikilla luulisi olevan muun muassa vastaavat vuosilomaetuudet kuin Arkean työntekijöillä.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on Suomen parhaiten palkattu kaupunginjohtaja runsaalla 15 300 euron kuukausiansioillaan. Se on noin kahdeksan kertaa enemmän kuin Arkean siivoojan tai ruokapalvelutyöntekijän noin 1800 euron keskiansio.

Varmasti Arve on palkkansa ansainnut, mutta niin ovat pienipalkkaiset Arkean työntekijätkin!

Toki on työtehtäviä myös yksityisellä alalla, joissa ansio on tuota luokkaa ja vuosilomaa on vähemmän. Kenenkään toisen pienipalkkaisen ansiotaso ei kuitenkaan mihinkään nouse, jos Arkea toteuttaa shoppailunsa. Toivon tsemppiä henkilöstölle kiistassa.

Antti Salonen