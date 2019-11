Lukijalta: Kevyet punamullat kurjuuden maksimoinnille

Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelmaa ja sen ensimmäistä budjettia on moitittu liian optimistiseen talouden tilannekuvaan perustuviksi.

Kenties myös hallituksen ihmiskuvaa jotkut pitävät liian optimistisena, hallitus kun painottaa esimerkiksi työvoimapolitiikassa hyvin toisenlaisia otteita kuin edeltäjänsä.

Jo on aikakin iänikuisen keppilinjan sijaan kokeilla skandinaavista työvoimapolitiikan mallia. Palkkatukia on parannettava ja hakuprosessi tehtävä yksinkertaiseksi. Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä on muutettava inhimillisemmäksi. Poliittisen ohjauksen seurauksena usein mielivaltaisina pidettyjen karenssien määrä on moninkertaistunut viime vuosina. Työvoimahallinnon resursseja tulee lisätä.

Hallituksen finanssipolitiikka on suomalaisittain poikkeuksellisen punnittua ja suhdannevaihteluita tasaavaa. Monesti noususuhdanteissa rahaa on roiskittu menemään erilaisina veronalennuksina, laskusuhdanteissa taas on leikattu, leikattu ja leikattu.

Hallitus tekee vaatimattomia veronkiristyksiä, mutta myös parantaa perusturvaa, erityisesti pienimpiä eläkkeitä, sekä vahvistaa julkisia palveluita merkittävällä tavalla.

Lienee kuitenkin niin, että monessa tapauksessa pienikin liikahdus isossa pelivarassa aiheuttaa suuremman porun kuin suurikaan liikahdus pienessä pelivarassa.

Hallitus ei ole poistamassa työvoiman saatavuusharkintaa, mikä on tärkeää, jos matalapalkka-alojen työehtoja ei haluta täysin romuttaa. Pitää muistaa, ettei saatavuusharkinnasta ole luovuttu missään muussa OECD-maassa kuin Ruotsissa.

Mikäli työnantaja ei löydä tarpeisiinsa soveltuvaa työvoimaa koko EU- ja ETA-alueelta, joutuu kysymään, onko syy aina ja automaattisesti työttömien työhaluttomuudessa tai joustamattomissa työmarkkinoissa vaiko sittenkin haluttomuudessa noudattaa edes jotakuinkin säällisiä työehtoja.

Hallitusohjelmassa on runsaasti hyviä kirjauksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta sekä avoimuuden lisäämisestä julkisessa hallinnossa ja julkisten palveluiden tuotannossa.

Nämä kirjaukset on syytä panna rivakasti toimeen. Edellinen hallitus vaikuttikin pahimmillaan verorikollisten ylimmältä ystävältä.

Ilmeisen pitkäkestoiseksi muodostuvassa nollakorkoympäristössä pakkomielteinen valtionvelan välttely alkaa näyttää yhä typerämmältä ja vahingollisemmalta. Annammeko infrastruktuurin rapistua samaan aikaan, kun valtiolle suorastaan tyrkytetään ilmaista rahaa tuottaviin ja työllistäviin, kestävää tulevaisuutta rakentaviin investointeihin?

Hallituksen linja on raikas tuulahdus nihilismin kyllästämään suomalaiseen talouskeskusteluun. Toivottavasti hallituksella riittää rohkeus toteuttaa ohjelmaansa päättäväisesti mahdollisen taantuman oloissakin. Silloin jos koskaan tarvitaan turvallisuutta, vakautta ja yhteisvastuuta.

Ihmisten on elettävä tänään, tässä ja nyt. Säälimättömän talouskurin kulttia vaalivien vaikerrusta ja varoituksia talouden pitkän aikavälin kantokyvystä kuunnellessa tulee etsimättä mieleen John Maynard Keynesin kuolematon lausahdus: "Pitkällä tähtäimellä olemme kaikki kuolleet."

Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat JHL ry