Lukijalta: Kurtturuusu on vakava uhka saaristoluonnolle

Kurtturuusu on listattu Euroopassa sadan pahimman vieraslajin joukkoon, toteaa kirjoittaja.

Arno Kasvi ihmetteli kurtturuusun torjunnan tarvetta (TS Mielipiteet 5.11.).

Kurtturuusu kasvaa luontaisesti Tyynenmeren rannikolla, mutta Eurooppaan se on tuotu koristekasviksi. Koska kurtturuusu on levinnyt istutuksista luontoon ja aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia, se on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi.

Sen kasvattaminen ja myynti kiellettiin Suomessa kesäkuussa. Pihoilta ja istutuksista kurtturuusu pitää poistaa kesään 2022 mennessä.

Kurtturuusu on listattu Euroopassa sadan pahimman vieraslajin joukkoon. Suomessa se uhkaa etenkin saariston ja rannikon luontoa, jonne kurtturuusu leviää valitettavan tehokkaasti. Marjat voivat kellua meressä jopa kymmeniä viikkoja, ja siemenet levitä lintujen mukana parisataa kilometriä.

Kurtturuusuja kasvaa kaikilla Suomen saaristoalueilla, ja pelkästään Saaristomeren kansallispuistosta ja sen lähialueilta on löydetty jo 350 kurtturuusun esiintymää.

Luonnonympäristöön muodostuva kurtturuusukasvusto voi tukahduttaa tieltään miltei kaiken muun kasvillisuuden. Kasvuston laajentuessa kurtturuusu voi pahimmillaan peittää kokonaisia elinympäristöjä, kuten hiekkarantoja, rantaniittyjä, ketoja tai somerikkorantoja.

Kurtturuusu onkin uhka monille saariston uhanalaisille luontotyypeille ja niissä eläville harvinaisille kasveille ja hyönteisille.

Kurtturuusun torjunta on tärkeää luonnonsuojelutyötä.

Suomessa olisi vielä mahdollista ehkäistä pahimmat kurtturuusun ja muiden haitallisten vieraslajien aiheuttamat haitat, mutta niiden torjuntaan on nyt panostettava riittävästi.

Tämä tarve on todettu myös hallitusohjelmassa, johon on kirjattu parannuksia sekä lainsäädännön kehittämisen että torjunnan resursoinnin osalta.

Panu Kunttu

johtava metsäasiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

WWF Suomi