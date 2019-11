Lukijalta: Kirjat takaisin kouluihin – ruudun tuijottaminen saa pään särkemään

Kouluissa on tehty huomattavan suuria säästöjä. Säästöt valitettavasti vaikuttavat oppilaiden opiskelemiseen radikaalisti.

Monista lukuaineista on otettu kirjat pois, koska koululla ei ole mahdollista kustantaa enää kirjoja kaikkiin aineisiin. Oppilaat käyttävät esimerkiksi sähköistä Tabletkoulua.

Olen kokenut itse opiskelemisen sähköisillä kirjoilla hankalaksi.

Nuoret ovat elektroniikkalaitteilla päivässä keskimäärin noin kaksi tuntia. Koulupäivät kestävät yläasteella yleensä kuusi tuntia, joten ruutuaika voi venyä jopa kahdeksaan tuntiin päivässä.

Itse saan päänsärkyä, jos koko ajan joudun olemaan ruudun ääressä.

Kokeisiin lukeminen on huomattavasti vaikeampaa tietokoneelta tai tabletilta kuin kirjasta. Sähköisessä kirjassa asiat on selitetty vaikeammin, ja sanastot ovat useasti Quizletissa, johon on laitettu usein 200 opeteltavaa sanaa.

Miten ihmiset kuvittelevat, että opimme uudet sanat ja kieliopit klikkaamalla yksitellen jokaisen sanan?

Toivon, että asiaan tulee vuoden sisällä muutos. Oppilaiden mielipiteet asiasta pitäisi ottaa huomioon, koska heidän pitää noudattaa opetussuunnitelmaa ja käyttää pakotetusti sähköisiä kirjoja.

Vaisaaren oppilas