Lukijalta: Keskustelu lihansyönnistä unohtaa itse eläimet

Keskustelu lihansyönnin puolesta ja vastaan on vellonut kiivaana viime aikoina. Näkökulmina keskusteluissa ovat ruokavalion vaikutukset ilmastonmuutokseen tai ihmisten terveyteen.

Hyvin harvoin pohditaan kuitenkaan itse syömisen kohdetta – eläimiä. Siksi lämpimät kiitokset Jenni Haukiolle, joka uskalsi nostaa esiin tämän vaietun näkökulman.

Ruokavalio tai kulutusvalinnat eivät ole henkilökohtaisia päätöksiä, jos ne edellyttävät toisen tietoisen olennon kipua, kärsimystä tai kuolemaa. Tuotantoeläinten asema ei ole hyvä, sanovat maataloustuottajat mitä tahansa.

Jokainen meistä voi parantaa tilannetta jokapäiväisillä valinnoillaan. Eläinperäisen ruoan välttäminen on tänä päivänä helppoa, edullista ja terveellistä, ja on vaivatonta valita vaate, jossa ei ole käytetty turkista, nahkaa tai untuvaa.

Punaisen lihan vaihtaminen broileriin tai kalaan ei ole ratkaisu. Broileri on jalostettu kana, joka elää ainoan elämänsä kärsien jalostuksen aiheuttaman nopean kasvun aikaansaamista kivuista ja vaivoista. Sen kipuja ei eläinlääkäri hoida, kuolleisuus on suuri ja elinolosuhteet lajille sopimattomat, sillä broilerilla on edelleen olemassa kanan tarpeet ja vaistot.

Myös tutkimus kalojen tietoisuudesta ja tuntoisuudesta on edennyt harppauksin. Kalat tuntevat iloa, kärsimystä, ne leikkivät ja jotkut jopa käyttävät työkaluja. Kaloilla on useampia aisteja mitä ihmisellä, ja biologi Helena Telkänrannan mukaan on mahdollista, että kalat kärsivät kivusta jopa enemmän kuin ihmiset.

Eläinten mielen tutkimus on edennyt valtavaa vauhtia viime vuosina. Empatiakyky, halu auttaa, vaatimus reilusta pelistä ja vaikkapa laskutaito ovat asioita, joita on perinteisesti pidetty vain ihmislajin erityisominaisuuksina, mutta samoja ilmiöitä löytyy toislajisten olentojenkin joukossa.

Eläinten kyvyt ja taipumukset ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa eivätkä ne ole muuttuneet, vaikka ihminen on pitkään käyttänyt eläimiä hyväkseen ja jalostanut niitä.

On julmaa estää niiden lajityypillistä käytöstä. Tästä esimerkkinä voidaan mainita liikkumisen estävät porsitushäkit ja turkistarhoilla käytettävät verkkopohjahäkit sekä parsinavetat, joissa rajoitetaan sosiaalisten laumaeläinten kanssakäymistä toistensa kanssa.

Kaikilla nisäkkäillä on myös valtava tarve hoitaa omia poikasiaan. Maitoteollisuudessa vasikka erotetaan emästään heti sen synnyttyä ja emon tehtävä on tuottaa maitoa toisen lajin juotavaksi siihen asti, että se lähetetään teuraaksi nuorella iällä.

Länsimaisessa ajattelussa yhteiskunnan moraalista tasoa kuvaa se, miten se huolehtii vähempiosaisistaan. Huolehtimisen kohteelta ei edellytetä korkeaa älykkyyttä, vaan heikommista, kuten lapsista, vanhuksista tai vammaisista tulee pitää huolta.

Kehittynyt yhteiskunta huolehtii myös vähemmistöoikeuksista eikä hyväksy rasismia tai seksismiä.

Toislajisten olentojen kohdalla on toisin, niillä ei ole ääntä eikä oikeuksia. Eläinsuojelulait ovat vanhentuneita ja sallivat toislajisten eläinten kohtelun kiloina ja euroina. Eläimillä ei ole oikeutta liikkumiseen, lajitoverien seuraan, omiin jälkeläisiinsä tai edes omaan elämäänsä. Kuitenkin joka ainoa eläin haluaa elää, ja joka ainoalla niistä on vain yksi ainutkertainen elämä.

Tutkijaprofessori Yuval Harari kirjoittaa menestysteoksessaan Sapiens, että ihmiskunnan suurin rikos on se, miten eläimiä kohtelemme. Maailmassa on massiivisia tehoeläintiloja enemmän kuin koskaan ja kärsivien eläinten määrä on suunnaton.

Yhteiskunnan kehittyessä muutos parempaan on kuitenkin mahdollinen. Ihmisoikeuksien edistäminen on pohjimmiltaan samaa ajattelua, jolle eläinten arvostaminen rakentuu. Kun ymmärrämme paremmin toislajisten olentojen iloa ja kärsimystä, ei se ole pois ihmisyydestä, vaan tuo siihen arvokkaan uuden ulottuvuuden.

Filosofi Elisa Aaltola toteaa, että lihansyönnin lopettamiseen voi liittyä energisoivaa iloa ja maailma tuntuu avartuvan, kun voi arvostaa eläimiä uudella tavalla ja nähdä niiden mielen taitavuuden. Oma toiminta paremman maailman eteen voimaannuttaa.

Teknologian kehitys tulevaisuudessa tulee avuksi, jos eläinperäisestä ravinnosta luopuminen tuntuu mahdottomalta. Keinoliha ja soluviljelty liha tekevät tuloaan, ja kuten Suvi Auvinen toteaa uutuusteoksessaan, meillä ei ole edessä lihan loppu vaan toivottavasti eläintuotannon loppu.

Se ei tarkoita eläintuottajien ajamista perikatoon, vaan hallittua eläintuotannon vähentämistä, poliittista ohjausta ja tuottajien tukemista siirryttäessä kestävään ja eettiseen kasviperäiseen ruoantuotantoon.

Eläintuotannon täydellinen alasajo ei valitettavasti liene realistinen visio, mutta elinkelpoisen maapallon säilyttäminen ja yhteiskunnan kehittyminen tarkoittavat välttämättä eläintuotannon merkittävää vähentämistä ja eläinten yksilöarvon huomioimista.

Taru Konst

Rusko

Niina Kuorikoski

Turku

Tarja Simonen

Helsinki