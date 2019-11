Lukijalta: Kirjastoauto tuo kulttuurin henkäyksen pitkien etäisyyksien päähän

Liedon kunnanhallitus päätti lakkauttaa kirjastoauton toiminnan elokuussa 2020. Toimenpide säästäisi noin 60 000 euroa vuodessa. Valtuusto sinetöi asian myöhemmin. Kunnanjohtaja totesi, että ehkä aika on ajanut kirjastoauton ohi.

Ymmärrän kunnan halun säästää, mutta kulttuurista pihistäminen on ruostunut naula länsimaisen sivistyksen arkkuun.

Suomalainen kirjastolaitos on maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Myös sen liikkuva osa, kirjastoauto, palvelee kansalaisia ikään, sukupuoleen ja säätyyn katsomatta. Bussi tuo kaivatut palvelut, tiedonjyvät, kaukomaat, jännityksen, romantiikan, lastensadut ja äänikirjatkin syrjäkylien perukoille.

Kaikilla ei ole rahaa ostaa mielenkiintoisia kirjauutuuksia. Monelle vanhukselle liikkuminen kunnan keskustaan on vaikeaa.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jonka perukoille bussi tuo kulttuurin henkäyksen.

Jos materia lyö henkiset arvot, joita on rahassa vaikea nopeasti mitata, niin kuntien kannattaisi harkita muitakin säästökohteita. Sellaisia, jo ajan ohiajamia, on esimerkiksi koulujen musiikinopetus, koska rap on ajanut klassisen ja melodisen musiikin ohi ja jokainen voi kuunnella sitä omista kuulokkeistaan.

Liikuntatunnit voi poistaa, koska jokainen voi harrastaa e-urheilua kotisohvallaan selällään maaten. Taidekasvatuksen voisi poistaa kokonaan, koska oppilastöitä on hankala saada kaupaksi ja kyllähän emojit korvaavat esteettiset elämykset.

Koulujen opetussuunnitelmiin kannattaisi ottaa vain oppiaineet, joiden uskotaan tuottavan taloudellista hyötyä. Sellaisia saattaisivat olla matematiikka, liiketalous ja kirjanpito.

Luokkien oppilasmäärää voisi reippaasti suurentaa, vanhainkodeista ja sairaaloista väliseinät pois ja avohoito on saatava uuteen nousuun.

Äidinkielen opetus kannattaa lopettaa, koska emojien käyttö on selvästi nopeampaa: peukku vain ylös tai alas.

Kaikkein turhinta on historian opiskelu. Siitä on aika ajanut kiistatta ohi, museoista puhumattakaan.

Sotaveteraaneista ei kannata murehtia, koska viimeinen iltahuuto heille kuuluu yhä useammin. Virallisen tilaston mukaan Suomessa kuolee seitsemän veteraania per päivä.

Onko Suomen erinomaisen kirjastolaitoksen kohtalo sama kuin sotaveteraaneilla? Kumpaa Suomi ennemmin tarvitsee: lisää rahaa vai tunneälyä ja sydämen sivistystä?

Hanski 74v

jo ajan ohiajama