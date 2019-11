Lukijalta: Lastensuojelussa olevien nuorten mielenterveyttä on tuettava paremmin

Lastensuojelu on jälleen ollut otsikoissa pitkin syksyä. Me olemme lastensuojelun kehittäjäryhmässämme pohtineet mielenterveyden ja lastensuojelun suhdetta toisiinsa ja sitä, miten kokemuksiemme mukaan oikeanlaista ja matalan kynnyksen apua ja tukea on ollut vaikea saada.

Me lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret olemme miltei kaikki tarvinneet jossain vaiheessa nuoruuttamme apua mielenterveyden haasteiden kanssa. Osa meistä on yrittänyt useita kertoja hakea apua eri tahoilta siinä onnistumatta tai avun saamiseen on mennyt vuosia.

Avun saamiseen suurimpina esteinä ovat olleet työntekijöiden suhtautuminen ja asenteet sekä nuoren mahdollinen päihteidenkäyttö.

Työntekijät ovat määritelleet nuoren puolesta, ettei hän kykene yhteistyöhön tai ole tarpeeksi avun tarpeessa ja vaikuttaa sekä näyttää liian hyvinvoivalta.

Myös tavanomainen nuoren elämään kuuluva päihteidenkäyttö estää avun saamisen. Monelle päihteiden käyttö on keino lievittää pahaa oloa, jonka käsittelyyn nuori tarvitsisi ammattilaisapua.

Sijoitus ei ole itsessään ratkaissut ongelmia vaan ennemminkin kokemuksemme on se, että sijaishuollon aikana emme ole saaneet riittävästi apua ja tukea psyykkisiin ongelmiin.

Sijaishuoltopaikan ja mielenterveyden hoitotahon välillä tulisi olla tiiviimpää yhteistyötä.

Lastensuojelulaitoksissa on tuettu meitä jollain tasolla, mutta ei ole useinkaan pyritty selvittämään oireilun syitä.

Kokemuksemme on, että lastensuojelulaitosten työntekijöillä ei ole riittävästi luottamusta omaan osaamiseensa ja se näkyy hankalien asioiden välttelynä ja hoidon sekä psyykkisen tuen ulkoistamisena.

Usein olisimme toivoneet lähellä olevilta työntekijöiltä aitoa pysähtymistä meidän hyvinvoinnin ja huolien äärelle. Kuunnella ja tukea voi ilman psykologin pätevyyttäkin, ihan niin kuin vanhemmat tukevat ja kuuntelevat lapsiaan.

Viestimme mielenterveyden ja lastensuojelun ammattilaisille on: kuuntele, mihin nuori kaipaa apua ja auta siinä asiassa. Jos et osaa, ohjaa kannatellen eteenpäin.

Kukaan ei hae apua turhaan.

Lastensuojelun nuoret kokemusasiantuntijat

Osallisuuden aika ry