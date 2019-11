Lukijalta: Miksi leikki on niin tärkeää?

Millä intensiteetillä lapsi lapsuudessaan leikkii, sillä tarmolla hän myöhemmässä elämässään opiskelee ja työskentelee. Tämä kehottaisi meitä kunnioitukseen lapsen leikkiä kohtaan.

Leikin kunnioituksen pohjalla on ymmärrys lapsen kokemisen erilaisuudesta. Meissä kaikissa on lapsi piilossa; se vain on painunut meissä aikuisissa alitajuntaan. On työskenneltävä oman alitajuntamme suuntaan kyetäksemme lasta todella ymmärtämään.

Lapsi elää aistien ja tunnelmien maailmassa. Tämä tekee hänelle mahdolliseksi kohdata maailma välittömästi, aidosti. Hän toki myös ihmettelee asioiden olemista, jopa niiden syntyä. Ihmetyksestä lähtee lapsen ajattelu, jota leimaa mielikuvituksen laatu.

Selitykset ilmiöille voivat olla meistä aikuisista aika erikoisia: pallo vierii lapsen luo, koska se haluaa tulla hänen luokseen. Luonnossa kaikella on tarkoituksensa ja sen keskipisteessä on ihminen.

Palikka tai mikä tahansa esine lapsen leikissä voi muuttua milloin autoksi, milloin jänikseksi. Lapsella on "mahdollisuussilmälasit", kuten aivotutkija Matti Bergström on asian hauskasti ilmaissut.

Lapsen ajattelu on kuvallista ajattelua; sitä ei ole vielä kahlittu loogisuuden siteillä. Tässä kuvallisessa ajattelussa on myös loogisen ajattelun juuri. Sen perustalle lapsi rakentaa elävän ja juurevan ajattelun.

Lapsen kuvalliseen tajuntaan vetoaa esimerkiksi neuvo: rukkaset eivät halua jäädä tänne naulakkoon yksin; ne haluavat mukaan pihaleikkiin sinun pienissä käsissäsi. Tämä kuva tehoaa varmasti paremmin kuin käsky: rukkaset käteen!

Lapsi saa leikistä virvoitusta. Hänen on saatava tarpeeksi leikkiä kerätäkseen voimia päivän muihin askareihin.

Yhdysvalloissa olivat lapset eräässä päiväkodissa World Trade Centerin sortumisen jälkeen leikkineet tuota traumaattista tapahtumaa ulos itsestään. Mutta he olivat juuttuneet tapauksen heissä aiheuttaneeseen ahdistukseen, eikä leikki enää edennyt.

Niinpä aikuinen ohjaaja meni mukaan leikkiin ja alkoi nuuhkia lapsia, sortuman uhreja. Hän oli pelastuskoira, joka pelasti uhreja. Lapset ilahtuivat tästä leikin saamasta uudesta käänteestä ja leikki alkoi taas virrata: alkoi suurimittainen pelastustoimi.

Leikissä lapsi oppii asioita ja vuorovaikutusta kuin itsestään.

Emme kuitenkaan saa alkaa katsella leikkiä pelkästään hyötysilmälasien läpi niin, että kaikesta leikistä pitäisi oppia jotakin. Leikin mestarointi vie leikilta ilon ja lapselta aloitteen tekemisen elämyksen.

Leikin on voitava virrata iloista juoksuaan ilman velvoitteita.

Timo Jantunen

opettaja, tietokirjailija