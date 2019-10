Lukijalta: Arkea Oy siirtyy noudattamaan ravintola-alan yleissitovaa työehtosopimusta

JHL on julkisuudessa syyttänyt Arkea Oy:tä työehtosopimusshoppailusta sekä yrityksen työntekijöiden palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen heikentämisestä.

Ravintolatoimintaan sovelletaan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluja koskevaa työehtosopimusta, joka on yleissitova. Se on Suomessa ainoa yleissitova ravintola-alaan sovellettava työehtosopimus. Siinä on sovittu palkkataso ja muiden työsuhteen ehtojen taso, jonka markkinaehtoisesti toimiva ravintola-alan yritys pystyy kantamaan.

Arkea Oy siirtyy noudattamaan ravintola-alan yleissitovaa työehtosopimusta Avainta -työehtosopimuksen sijaan.

Avainta-työehtosopimus on kuntien toimintoja yleisesti koskeva työehtosopimus, eikä siinä ole otettu huomioon ravintola-alan kannattavuuden mahdollistamaa palkkatasoa ja muiden ehtojen tasoa. Se on syntynyt aikana, jolloin kuntien talous oli nykyistä merkittävästi paremmassa kunnossa. Menneisyydessä ei ollut niin väliä sillä, ettei toiminta ole taloudellisesti kannattavaa. Kunnilla ja sen veronmaksajilla riitti rahaa tukea ei-kannattavaa toimintaa.

Voidaan myös perustellusti kysyä, miksi kunnan omistamassa yhtiössä pitäisi olla paremmat palkka- ja muut ehdot kuin yksityissektorin henkilöstöravintola-alan yrityksessä täysin samanlaisessa työssä.

Haluavatko kuntalaiset tukea verovaroilla tällaista toimintaa etenkin tilanteessa, jossa kunnat ovat taloudellisissa vaikeuksissa eikä tilanne ole tulevaisuudessa kohenemassa?

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluja koskevaa työehtosopimusta paremmat ehdot merkitsevät suoraa tukea veronmaksajilta työntekijöille.

JHL:n väite työehtosopimusshoppailusta ei perustu tosiasioihin.

Kun Arkea Oy on liittynyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n jäseneksi, sille on samalla syntynyt velvollisuus soveltaa ravintola-alan työntekijöihin ravintola-alan yleissitovaa työehtosopimusta. Tämä on lainmukaista, kuten työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen on todennut (Yle 9.10.).

Työehtosopimusshoppailusta voitaisiin puhua silloin, jos Arkea Oy ryhtyisi noudattamaan Avainta-työehtosopimusta halvempaa työehtosopimusta, joka ei koskisi ravintola-alaa tai jolla olisi vain etäinen liittymä ravintola-alaan.

Timo Lappi

toimitusjohtaja

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry